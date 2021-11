Gente di Jerago propone al Comune di acquisire i tigli di viale Rejna per salvarli

Acquisire i tigli di viale Rejna, per salvarli e dare un futuro al viale alberato. È la proposta che mette nero su bianco l’opposizione di Gente di Jerago con Orago. La lista del centrodestra civico lo fa con una mozione in consiglio comunale, sottoscritta dal capogruppo Salvatore Marino e dai colleghi consiglieri Gianluca Rabuffetti e Andrea Panfili.

Dell’idea di riqualificare il viale nella parte bassa di Jerago si parla da tempo, è tema da tempo di scontro politico tra la maggioranza e l’opposizione.

Nella sua mozione, la lista Gente di Jerago con Orago ribadisce che “gran parte dei tigli di viale Rejna versano alo stato attuale in condizioni di degrado e abbandono, causato dall’incuria e dal disinteresse sia dei proprietari privati, che delle amministrazioni comunali susseguitesi nel corso degli ultimi anni” e che “l’ufficio tecnico e l’amministrazione comunale, ad oggi, non sono in possesso di un parere agronomico aggiornato”, motivo che dovrebbe spingere ad evitare abbattimenti su un viale che ha un suo valore paesaggistico e anche storico (un tempo era in aperta campagna e conduceva allo stabilimento della Rejna, appunto, ancora oggi esistente e visibile già nella foto d’epoca che apre l’articolo)

Come alternativa al progetto attuale, la mozione propone di “acquisire le superfici dove insistono i tigli di proprietà privata, al fine di poter progettare la riqualificazione con una visione d’insieme del viale Rejna”, togliendo al contempo ai privati “l’onere della manitenzione e garantendo un piano di potature ordinario e periodico”. La mozione è un impegno politico vincolante per il sindaco, se approvata: la proposta dovrà essere discussa dal consiglio comunale per la decisione nel merito.