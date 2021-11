Da giovedì 18 novembre aprono le prenotazioni delle terze dosi per 40enni e 50enni

Apriranno domani, le prenotazioni alla terza dose booster per tutti gli over40 e over50. Dal 18 novembre, quindi, quarantenni e cinquantenni potranno chiedere l’appuntamento che verrà fissato al superamento dell’intervallo dei 180 giorni previsti dalla normativa.

Regione Lombardia, attualmente, sta di nuovo accelerando nella campagna vaccinale predisponendo un’organizzazione per far fronte alla crescente richiesta di terza dose per affrontare il periodo natalizio e, soprattutto, l’inverno con la massima copertura vaccinale.

LOMBARDIA IN ZONA BIANCA MA SI NON SI ESCLUDE LA ZONA GIALLA

L’assessore al Welfare Letizia Moratti ha presentato i risultati della campagna con quasi 8,2 milioni di lombardi vaccinati, con almeno una dose, e ha evidenziato una leggera ripresa dei contagi nella regione con un’incidenza di 73 casi ogni 100.000 abitanti. Le stime riguardo alla pandemia , al momento, non sono preoccupanti: la Lombardia dovrebbe rimanere in fascia bianca ( attualmente 8% occupazione posti letto area medica e 3% terapia intensiva) ma le previsioni al 12 dicembre dell’occupazione delle terapie intensive, appena al di sopra del 10% dei posti letto totali, e del 25% di quelli di area medica porrebbero la regione in fascia gialla.

Nelle valutazioni prospettiche, sono stati individuati tre scenari: se nessuno facesse la terza dose, da fine dicembre a inizio gennaio la Lombardia toccherebbe il picco di 16.000 nuove infezioni al giorno, che scenderebbero a 13.000 nel caso il 70% degli over40 decidessero di sottoporsi alla dose booster, per fermare a 11.000 se tutti gli over40 facessero il terzo richiamo. La differenza di andamento delle curve sarebbe più evidente se si guardasse all’occupazione delle terapie intensive che raggiungerebbero i 70 letti di terapia intensiva nel primo scenario, i 50 se il 70% degli ultraquarantenni avesse la dose booster e i 40 letti se tutti i lombardi di età superiore ai 40 anni fosse totalmente coperto.

L’unico dato certo, attualmente, arriva dalla lettura dei dati sulla curva pandemica nelle RSA e tra gli operatori sanitari, dove sono in pieno svolgimento le terze vaccinazioni, e che evidenziano come la terza dose aumenti la protezione a contrasto della circolazione del virus.

LA NUOVA RETE VACCINALE PREVEDE CENTRI COMMERCIALI E STAZIONI

Per questo, si chiede di accelerare sulla campagna vaccinale che, dopo una partenza in sordina, pare torni a correre: ieri si sono raggiunte oltre 33.000 dosi che rappresentano il 23,4% del totale nell’intero paese. Nel complesso, fino a oggi il terzo vaccino è stato somministrato a 605.223 persone.

L’obiettivo, ora, è di garantire 40.000 somministrazioni al giorno da dicembre e per tutto gennaio quando dovrebbe arrivare il picco di richieste, stando all’andamento delle vaccinazioni dell’estate scorsa. Nell’ultima settimana, le prenotazioni sono aumentate del 48%, con un aumento di oltre 105.000 domande.

TRATTATIVE IN CORSO PER APRIRE UN CENTRO MASSIVO VACCINALE A GALLARATE

La Lombardia, oltre all’attuale rete che comprende anche le farmacie lombarde, coinvolgerà anche altre realtà: riapriranno alcuni centri massivi oggi sottodimensionati come il Palazzo delle Scintille, ma ci saranno anche canali nuovi come la grande distribuzione o stazioni ferroviarie o della metropolitana milanese. Al momento l’Unità di crisi di Regione Lombardia sta negoziando l’apertura di un grande hub che sostituisca Malpensafiere. Sarà a Gallarate e verrà ospitato in un grosso centro commerciale che potrebbe diventare operativo dopo le vacanze natalizie.

DOSE BOOSTER AGLI OVER40 E 50 ANCHE PRIMA DELL’1 DICEMBRE

Da domani, quindi, gli over40 e 50, che sono 1.627.000, saranno ricompresi nel sistema di prenotazione di Poste: la data dell’appuntamento cadrà dopo il 180esimo giorno dal secondo vaccino. Per questo motivo, chi vedrà scadere prima questo intervallo, potrà ottenere l’appuntamento anche prima del primo dicembre, data indicata dal Ministero della Salute per questa fascia di popolazione, nel primo giorno utile in base alle agende.

INTENSIFICARE LE VACCINAZIONI AI MINORENNI

I centri continueranno per tutto il mese di dicembre e anche durante le festività, con un calo nei giorni veri e propri di festa. Da gennaio, è possibile che si riparta con un ulteriore aumento della capacità vaccinale e il coinvolgimento delle fasce più giovani anche se le nuove indicazioni dovranno arrivare dal Ministero. Certamente si continuerà a promuovere la campagna vaccinale tra i minori che risultano ancora meno protetti, con una media del 80% dei vaccinati anche se è diverso il risultato nella fascia 16/19 con l’87,4% di vaccinati e gli under 16 con il 73,46%. Dal prossimo 29 novembre dovrebbe arrivare anche il pronunciamento di EMA, e subito dopo di Aifa, sui vaccini ai minori dai 5 anni agli 11.

Attualmente, sono proprio i bambini i più coinvolti dell’aumento dei contagi: l’incidenza nella fascia 5-11 anni è di 150 casi ogni 100.000 abitanti, contro la media che si aggira attorno ai 50 casi ( picco di 56 tra i quaranta/cinquantenni) in tutte le altre fasce di età.

MEDICI ED ESPERTI RISPONDERANNO IN DIRETTA I DUBBI DEI LOMBARDI

Per promuovere l’intera campagna vaccinale e, in particolare, per quella che riguarda i minori, Regione Lombardia farà una trasmissione in diretta invitando i maggiori esperti della regione ma anche nazionali per rispondere alle domande della popolazione. Sarà un approfondimento per chiarire ogni dubbio e perplessità e sarà alimentato dalle stesse domande che le persone potranno inviare sin d’ora all’indirizzo email “stopaidubbi@gmail.com” oppure al nr di whatsapp 334.6324686