Gli eventi di Natale a Saronno dall’11 al 19 dicembre

Sono stati presentati mercoledì 17 novembre dal sindaco di Saronno Augusto Airoldi, la vicesindaca Laura Succi, l’assessore al Commercio Domenico D’Amato e il presidente del Distretto Urbano del Commercio Luca Galanti tutti gli eventi legati alle festività natalizie previsti in città dall’11 al 19 dicembre.

Si inizierà immancabilmente con le installazioni luminose in piazza Libertà, piazza San Francesco e piazza Santuario, che illumineranno le zone centrali di Saronno e un presepe sospeso, che immergerà i cittadini nell’iconografia legata al Santuario: la Natività di Bernardino Luini e gli angeli dipinti da Gaudenzio Ferrari riprodotti in cubi e cerchi luminosi che resteranno sospesi fino all’Epifania.

“Un racconto artistico per luci e immagini, grandemente evocativo, firmato da Stefania Morici di ArtEventi con il progetto di allestimento dello studio FDR architetti di Agostino Danilo Reale – spiega l’amministrazione comunale -. Il progetto era stato realizzato a Palermo e ci ha colpito per la suggestione delle visioni e l’opportunità di declinarla con le nostre eccellenze artistiche. Si ringrazia il signor Fusetti per la concessione delle immagini e la comunità pastorale crocefisso risorto nella persona del prevosto mons. Galimberti per la collaborazione. Il progetto ha saputo, grazie alla qualità della proposta e al lavoro di collaborazione con i commercianti, guadagnare la credibilità necessaria al coinvolgimento di uno sponsor. La realizzazione avviene infatti grazie al contributo importante della società TCI di Saronno che ringraziamo per la collaborazione”.

Sabato 11 dicembre

Sabato 11 si partirà con uno spettacolo per bambini al parco di via Amendola, presso il quartiere Matteotti. L’evento, che si terrà alle 14:30 (in caso di maltempo verrà spostato al C.A.G. Tam Tam di via Avogadro, 11), è a cura di APS Must ed è uno spettacolo adatto a tutte le fasce di età in cui l’animazione sarà incentrata sul Natale con continui richiami a immagini, musiche, fiabe che rendono unico questo periodo dell’anno.

Alle 15:30 appuntamento invece alla biblioteca comunale con il musical “Un Natale Galattico”, a cura della scuola “La Musica è Vita” di Rachele Singoli. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Nevera con ingresso dal Cortile di Casa Morandi.

“Il musical è la perfetta fusione di recitazione, canto e danza i quali vanno ad unirsi in un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica definito da queste tre forme d’arte, perfettamente combinate tra loro in modo spontaneo e fluido – si legge nella nota dell’amministrazione comunale -. Il musical è infatti un genere che si compone della combinazione armonica di più tecniche espressive e comunicative, tutte ugualmente importanti per la buone riuscita dello spettacolo sia a livello tecnico che emotivo. Il musical è un’esperienza adatta a tutte le età: con i bambini sfruttando la loro spontaneità e ricchezza espressiva; con gli adolescenti, incoraggiandoli a liberarsi da ritrosie e inibizioni tipiche dell’età dello sviluppo; infine, con gli adulti, facendo scoprire loro gradualmente il piacere e l’utilità del gioco”.

Domenica 12 dicembre

“L’InCanto del Natale a Saronno” sarà il concerto a cura del coro polifonico amatoriale “Coro Incanto”. Si terrà alle 14:30 presso la Chiesa S. Antonio Abate di via G. D’Annunzio e in caso di maltempo presso la sala dell’Oratorio Sacra Famiglia di via S. Francesco, 13.

Spazio alle 15:30 a Villa Gianetti in via Roma 20 all’inaugurazione della mostra “Pipelink Cornamuse” di Daniele Bicego, con una ricca esposizione di strumenti musicali (circa 50 strumenti) e con un percorso culturale da seguire.

A seguire un concerto in collaborazione con Albero Musicale, dove gli strumenti verranno presentati e suonati. Il tutto sarà integrato dalle proiezioni di immagini d’epoca.

La mostra rimarrà aperta al pubblico negli orari di apertura di Villa Gianetti fino al 19 dicembre (giovedì – sabato – domenica 10.00/12.00 – 15.00/18.00). Sono inoltre previsti brevi concerti itineranti nelle giornate di giovedì 16/12/2021 e domenica 19/12/2021 in piazza Libertà e nella zona pedonale in base alle condizioni climatiche.

Sabato 18 dicembre

In piazza Libertà si terrà alle ore 16:00 il concerto della Raffaele Kohler Swing Band in collaborazione con il trombettista Andrea Parodi. In caso di maltempo l’evento si terrà nella galleria di Corso Italia.

Alle 16:30 gli auguri dell’amministrazione comunale con cioccolata calda e panettone per tutti, con la collaborazione dell’attività Gelato in Corso.

Domenica 19 dicembre

È in programma lo spettacolo di illusionismo dedicato alle famiglie “Sembra ma non è” di Ale Bellotto.

Lo spettacolo si terrà alle 14:30 al PalaExbo di via Piave 1 e alle 15:30 nella zona mercato di via Einstein (in caso di maltempo al Centro Sociale di via Prampolini, 2).

“Ale Bellotto è un giovane illusionista italiano – si legge nella nota del Comune -. Nasce in provincia di Varese nel 1991 e inizia a studiare l’arte magica nel 2011. Ad oggi può vantare partecipazioni in diversi programmi televisivi nazionali e alcuni premi nei più prestigiosi concorsi europei tra cui il secondo premio a “LES MAGICIENS D’OR” in Francia e i premi al CAMPIONATO ITALIANO di magia nel 2017 e nel 2019. Contraddistinto da uno stile elegante, raffinato e divertente, riesce a rapire il suo pubblico e a trascinarlo nel suo mondo magico. La sua energia, la sua poliedricità e il suo humor sono gli ingredienti che gli hanno permesso di portare la sua arte in molti eventi nazionali ed internazionali”.