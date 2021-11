In mongolfiera sul lago a Cadrezzate con Osmate

L’emozione del volo in mongolfiera da sperimentare a Cadrezzate con Osmate. Nel pomeriggio di domenica 7 novembre, in occasione delle celebrazioni per la Festa dell’unità nazionale e delle forze armate, si terrà l’evento “Mongolfiere al Parco del Lago“. In programma per la giornata voli panoramici, visite guidate ed esibizioni di volo.

Si comincerà alle 14 con la possibilità di partecipare a voli vincolati in mongolfiera e di visitare la mongolfiera “didattica”. Si continuerà poi con l’esibizione del Team paramotore e idrovolanti.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione arma aeronautica – sezione Cadrezzate con Osmate e Angera, dall’associazione Idrovolo e da Dai gasss! Flying team col patrocinio del Comune di Cadrezzate con Osmate.