La Caronnese sfida la Lavagnese

Arriva da un periodo di alti e bassi la Caronnese, che dopo la sconfitta cocente di Gozzano ha ritrovato la vittoria in Coppa Italia contro la Castellanzese.

Ora i rossoblu proveranno a ritrovare la via del successo anche in campionato. L’appuntamento è per domenica 7 novembre (ore 14.30) al “Comunale” di Caronno Pertusella dove si presenterà la Lavagnese.

Non ci sarà in panchina mister Manuel Scalise, squalificato per due giornate dopo l’espulsione di domenica scorsa, così come in campo mancheranno, sempre per lo stop del giudice sportivo, due pedine importanti come Antonio Arpino e Maurizio Cosentino, fermati per una giornata.

Sul sintetico di corso della Vittoria la Caronnese non è ancora riuscita ad ottenere il bottino pieno in questa stagione, ma per non ritrovarsi invischiati nelle zone basse della classifica questo trend è da invertire, iniziando da domenica.