La moto più bella di Eicma è la MV Agusta dedicata a Giacomo Agostini

Una moto “made in Varese” ha vinto il tradizionale concorso dedicato alla “Moto più bella del Salone”, organizzato dalla rivista Motociclismo in occasione dell’Eicma, la grande rassegna fieristica di Milano dedicata alle due ruote a motore, conclusasi domenica 28 novembre.

Il riconoscimento è infatti andato alla Superveloce Ago, la moto creata da MV Agusta e dedicata a Giacomo Agostini, il leggendario pilota bresciano vincitore di quindici campionati del mondo, 13 dei quali in sella alle moto varesotte. La tre cilindri costruita alla Schiranna è stata votata dal 47,2% dei visitatori del salone che hanno espresso la propria preferenza (oltre 12.500) e ha staccato nettamente altre due italiane, la Aprilia Tuareg 660 e la Moto Morini X-Cape.

La Superveloce Ago era stata presentata una prima volta da MV Agusta in occasione del recente Gran Premio del motomondiale disputato a Misano Adriatico: era stato lo stesso Agostini a portarla in pista per un giro d’onore disputato accanto a Simone Corsi, il quale era in sella alla F2 da corsa con cui MV partecipa al campionato di Moto2.

La motocicletta è una serie speciale a tiratura limitata: ne sono state prodotte 311 come le gare vinte in carriera da “Ago” e la numerazione prevede che le prime 15 siano dedicate ai titoli iridati conquistati tra il 1966 e il 1975. Inoltre ogni moto è firmata personalmente dal campionissimo, così da innalzare il valore celebrativo di un bolide da collezione.

«Per noi è un altro grande riconoscimento e un’ulteriore conferma di quante energie e risorse MV Agusta stia dedicando al costante sviluppo di nuovi prodotti – ha spiegato il CEO Timur Sardarov – Aver vinto per la sesta volta questo importante concorso è una grandissima soddisfazione per tutti noi. Voglio dedicare questa vittoria a tutti i nostri dipendenti che ogni giorno mettono una passione incredibile nel loro lavoro».