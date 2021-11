La scuola secondaria di Caravate aderisce a Green School e condivide buone azioni

A partire da quest’anno scolastico 2021-2022 la scuola secondaria di primo grado Frattini di Caravate ha deciso di aderire al progetto “Green School”, un’iniziativa importante per sensibilizzare i ragazzi verso la salvaguardia del pianeta.

Un passo importante per tutti è la condivisione di iniziative ed eventi che verranno svolte dagli alunni della scuola: «A tal proposito vorremmo invitare tutti i lettori, abitanti nel comune di Caravate, genitori ed altri alunni, o chiunque voglia farlo a celebrare la Giornata mondiale dell’albero del 21 novembre, anche nelle prossime settimane assieme agli alunni della scuola che svolgeranno attività didattiche inerenti a tale giornata, dalla lettura di testi e poesie alla creazione di piccoli lavori», scrive l’insegnante Arianna Lauritano, referente GreenSchool scuola media Frattini di Caravate.

Lo scopo è quello di trasmettere a tutti un messaggio di tutela e protezione degli alberi e della natura in tutta la sua bellezza. Ognuno può compiere semplici azioni: scattare una foto di un paesaggio suggestivo, piantare un alberello in giardino o anche un piccolo semino: «Qualsiasi gesto è un grande gesto se fatto per amore della natura – afferma la professoressa – Condividete con noi le vostre foto e i vostri video: sorprendeteci!»

È possibile caricare foto e video sulla pagina Padlet dedicata al progetto GreenSchool Caravate.

Il progetto Green School mette al centro temi di impatto ambientale miscelando teoria e buone pratiche in un connubio perfetto di attività, proposte didattiche e ricreative utili alla tutala ambientale.

Grazie al progetto Greenschool, al “progetto Sula” e altri progetti, tutti i docenti guidano i ragazzi verso un utilizzo consapevole delle risorse, contribuendo a creare un mondo sempre più “green”.

Altri eventi in programma alla secondaria di Caravate:

• Dal 22 al 28 Novembre: attività dedicate alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

• Nella giornata di sabato 27 Novembre in occasione dell’open-day, gli alunni delle classi terze saranno coinvolti in attività dedicate al clima e all’ambiente.

Tutte le iniziative sono disponibili sulla pagina Padlet GreenSchool Caravate a questo link.