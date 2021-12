Video ricette in inglese con scarti alimentari: la Serr a Caravate è anche questo

In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado “G.A. Frattini” di Caravate hanno organizzato iniziative ed attività incentrate sui temi della sostenibilità.

Durante l’intera settimana dal 20 al 28 novembre oltre ad alcuni momenti di condivisione e riflessione su temi importanti, è stato chiesto agli studenti un impegno attivo e concreto. Genitori ed alunni hanno partecipato alla settimana per la riduzione dei rifiuti preparando ricette con gli scarti alimentari.

Nelle classi seconde gli studenti hanno ideato e condiviso con i compagni, delle video-ricette in inglese.

In occasione della Festa dell’albero sono stati preparati ed esposti nei corridoi della scuola l’Albero delle poesie e l’albero dei diritti dei bambini: un albero dell’avvento con i diritti che gli studenti hanno scritto in lingua inglese.

I docenti di scienze e tecnologia hanno svolto attività sull’Agenda 2030 preparando cartelloni, presentazioni e brevi video.

Durante la giornata di sabato 28 novembre, in occasione dell’openday della scuola, i docenti hanno condiviso con genitori e futuri alunni iniziative ed eventi.

La settimana si è conclusa con la Giornata ecologica proposta dal comune di Caravate, iniziativa alla quale studenti, cittadini e docenti sono stati invitati a partecipare per condividere buone pratiche e far sì che temi importanti come quelli della sostenibilità ambientale non restino sono parole ma si tramutino in gesti concreti.

Maggiori informazioni sulle iniziative passate e future sono disponibili sulla pagina Padlet dedicata al progetto Green School.