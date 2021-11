Il laboratorio musicale piace, la biblioteca di Lonate Pozzolo fa il bis

Un momento solo per la musica e i colori, il fascino senza tempo del vecchio chiostro attorno a cui si sviluppano gli spazi della biblioteca lonatese, la gentilezza delle volontarie che accoglievano mamme e papà e davano supporto all’ingresso e all’uscita: tutti questi ingredienti hanno reso il laboratorio musicale della biblioteca di Lonate Pozzolo un vero successo.

L’attività “Musichiamo in biblioteca“, proposta in occasione della settimana “Nati per leggere“, ha regalato sabato 20 novembre un’ora intensa ai bambini presenti: per tutto il tempo non c’è stato spazio per il parlato, ma attraverso la voce, i suoni degli strumenti musicali e delle sillabe ripetute come una melodia, la musica ha trionfato fra grandi e soprattutto piccini.

La lezione-concerto per strumenti e voce, realizzata con il patrocinio di “Nati per la Musica” , è parte di un progetto di diffusione dell’esperienza musicale come strumento di relazione rivolto a bambini da 0 a 6 anni e loro famiglie. Curata dagli insegnanti AIGAM Roberta Canziani e Alessandro Porro, è stata proposta dai responsabili della biblioteca, che non si aspettavano questa risposta entusiasta.

Un successo che ha convinto gli organizzatori a concedere una seconda data: «È stata un’esperienza talmente apprezzata dalle famiglie che le stesse hanno espresso il desiderio che venisse ripetuta. Abbiamo perciò già programmato un secondo appuntamento che sarà realizzato prima di Natale» comunicano dalla biblioteca.

Il pubblico dei piccolini è pronto al bis.

Questi i musicisti che si sono esibiti:

– contrabbasso: Alessandro Porro

– chitarra: Flavio Camurri

– sax: Filippo Cozzi

– flauto: Matilde Pintor

voci:

Clara Amadio, Ezio Andreola, Roberta Canziani, Stefano Ferrari, Miriam Pezzetti