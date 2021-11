Quando lo sgombero è gratis?

Se sei alle prese con uno sgombero, sicuramente ti senti un po’ spaesato soprattutto se è la prima volta. Mettiti comodo, ti daremo delle dritte per aiutarti.

Sicuramente avrai in giro mobili, accessori, divani, letti ecc. Basta creare un programma e seguirlo, se si tratta di tutta la casa, devi farlo una stanza per volta evitando ulteriori cianfrusaglie in giro e di perdere tempo e soprattutto tanta pazienza

Come fare uno sgombero nel migliore dei modi

Lo sgombero di un appartamento può avvenire per tanti motivi: per cambiare casa, per trasferirsi in un’altra città oppure perché la persona che ci viveva è defunta.

Devi affidarti per forza ad una ditta di sgombero in Lombardia, come in altre regioni. Non puoi assolutamente fare da solo.

La ditta si prende in carico lo sgombero e agisce senza creare danni all’ambiente, seguendo tutti i protocolli stabiliti, ha dei mezzi particolari per il trasporto di mobili, letti divani e tanto altro e non creare danni alla casa, al palazzo o ai mobili stessi. Inoltre si occupano anche di pulizia post sgombero per non lasciarti in mezzo al caos e utilizzare subito la zona. Questi sono i motivi per cui devi affidarti ad una ditta competente e che offre un servizio di qualità

Ormai sono anche molto rapidi, spesso non più di 24h e sono a tuo servizio e hanno anche tempi brevi per sgomberare l’appartamento perché sicuramente sanno cosa e come fare e riescono a farlo velocemente.

Come avere lo sgombero gratis

Lo sgombero del tuo appartamento può essere addirittura gratis e senza nessun costo aggiunto. La ditta scelta ha l’obbligo di fare un primo sopralluogo per vedere se ci sono i requisiti per far sì che ciò accada.

Si valutano i mobili di tutta la casa, compresi divani, letti e accessori e si vede il valore che essi hanno ancora sul mercato. Se essi possono essere rivenduti, quindi si può riuscire a rivenderli, lo sgombero può essere gratis.

Ciò vuol dire che il ricavo sarà dovuto alla vendita delle cose trovate in casa. Se invece ci sono cose più vecchiotte, considerate da buttare o addirittura rotte, la ditta provvederà allo sgombero ma ci sarà un pagamento.

Così facendo l’impresa sa perfettamente se con la vendita sul mercato dei mobili presi può recuperare le spese sostenute per lo sgombero o meno.

Si tratta di una politica di scambio molto utile, quindi ci puoi pensare, devi solo capire se i tuoi mobili possono essere ancora utilizzabili.

Ad esempio se hai mobili acquistati da pochi anni in buone condizioni, sicuramente potrai usufruire del servizio gratis. Oppure nel caso di una cucina, se gli elettrodomestici presenti sono in buono stato, sicuramente possono essere rivenduti come la cucina stessa.

O ancora televisioni, lavatrici e tutto ciò che è tecnologico se in buone condizioni presenta i requisiti per essere rivenduto dalla ditta sgombero.

Buon per te insomma, la ditta potrà fare il lavoro gratis. Quindi sapendo i requisiti che devono avere le cose presenti in casa già potresti farti un’idea.