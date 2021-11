Mastini Varese alla ricerca di punti: all’Agorà arriva il Pergine

Il punto guadagnato ai rigori contro il Dobbiaco ha permesso ai Mastini di muovere una classifica ancora deficitaria nel campionato di IHL: attualmente i gialloneri sono noni e quindi al di fuori della zona playoff ma all’orizzonte la squadra di Barrasso ha due partite interne per provare a risalire con maggiore convinzione. (foto T. Munerato/Mastini)

Il primo match è quello di domenica 21 (ore 18) quando all’Agorà di Milano sarà di scena il Pergine, avversaria ormai tradizionale in questi anni che fino a ora ha guadagnato il doppio dei punti del Varese, 14 contro 7, con una partita in meno. Le Linci sono formazione indubbiamente di buon livello ma i Mastini non devono andare per il sottile, visto che hanno bisogno di fare risultato contro chiunque.

Va anche detto che i trentini, ogni tanto, incappano in una serata storta e sono appunto reduci da qualcosa di simile, il pesante ko interno (3-6 contro l’Alleghe) che da un lato farà arrivare all’Agorà gli uomini di Ambrosi con una certa voglia di riscatto ma che dall’altro segnalano qualche incertezza e qualche crepa nel complesso biancorosso. La Sapiens è guidata da uno dei giocatori più prolifici della IHL, Davide Conci, autore di 8 reti e 8 assist, un solo punto in meno dal capocannoniere Vinatzer (Val di Fiemme). Il 25enne ex Asiago e Val Pusteria non è però l’unico riferimento offensivo dei trentini che hanno in Foltin e Pace altri due scorer di livello e in Gabri il perno straniero della difesa davanti al giovanissimo portiere Rigoni.

Il Varese dal canto suo dovrà fare a meno di Andrea Gasparini: il giovane attaccante era finito in ospedale dopo una tremenda carica rimediata con il Dobbiaco. Leggera commozione cerebrale, ferite alle labbra e denti rotti per il Mastino che ora è a casa e sta meglio ma dovrà stare a riposo per qualche settimana. Una situazione che è costata due giornate di squalifica per “l’orso polare” Marcel Lanzinger autore del fallo che era valso anche la penalità partita (comminati anche 200 euro di multa alla società). Per il resto Barrasso dovrà fare a meno ancora per una settimana di Pietro Borghi (anca) mentre il portiere Andrea Basraoui è tornato ad allenarsi e potrebbe andare in panchina con Muraro che sarà il titolare. Il match sarà diretto dai signori Bagozza e Cassol e chi non potrà andare a Milano avrà a disposizione la cronaca di Radio Village.