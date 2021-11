A Mendrisio un nuovo appuntamento con “Dentro la musica”

Giovedì 11 novembre alle 10.30, l’associazione Musica nel Mendrisiotto propone un nuovo appuntamento di “Dentro la musica”, una serie di incontri per avvicinare il pubblico agli interpreti e a quello che circonda la vita del musicista.

Perché ci piace la musica? Come fa ad agire in modo tanto profondo sulla nostra psiche ed emotività? Come fa un compositore a “pensare”, a progettare la sua musica? Quali sono i tratti distintivi di un’epoca, di uno stile, di un’opera, di un’interpretazione come quella del periodo barocco? Come si fa a riconoscerne e apprezzarne le differenze e le particolarità?

A queste e ad altre domande vuole rispondere questo ciclo di incontri che, con cadenza mensile, vengono offerti nella sede dell’associazione in via Vecchio Ginnasio a Mendrisio, accanto al Museo d’Arte.

Il prossimo appuntamento vedrà protagonisti i violoncellisti Milo Ferrazzini e Claude Hauri (nella foto), in un programma tra barocco e romanticismo. Saranno gli stessi musicisti ad introdurre all’ascolto.

A partire dalle 10.15 sarà possibile accedere alla sala dove verranno offerti caffè e biscottini. La durata complessiva è di ca. 45 minuti.

L’accesso è a offerta libera. È possibile prenotare tramite mail a prenota.musicanelmendrisiotto@gmail.com e tramite sms o telefonando allo +41 76 72 45 438.

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. L’accesso è consentito unicamente con il certificato Covid-19 (vaccinati, guariti o tampone negativo), ad eccezione dei giovani fino ai 16 anni. La mascherina non è necessaria una volta seduti al proprio posto.

Per ulteriori informazioni: tel 091 646 66 50 – musicamendrisiotto@ticino.com – www.musicanelmendrisiotto.com