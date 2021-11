I no vax imbrattano i cartelli dell’hub vaccinale di Malpensafiere

Il primo cartello che si incontra sembrerebbe anche goliardico: un accesso del centro vaccinale di MalpensaFiere “intitolato” a Roberto Burioni, il noto medico e professore che da anni si batte contro i no-vax.

Ma avvicinandosi sempre più all’hub dove ancora oggi si vaccinano centinaia di persone al giorno contro il Covid-19 si capisce che non si tratta di un omaggio ma di un atto di dimostrazione contro la campagna di vaccinazione.

Sulla strada che porta al parcheggio si incontra così anche la “Porta Bassetti”, accompagnata dalla voce “Follia Criminale”. O anche dei più espliciti genitali maschili, che tornano in più versioni e su più cartelli.

Scritte che, in città, non sono certo una novità. Da settimane, infatti, in diversi punti del centro e non solo compaiono scritte di protesta, specialmente contro il green-pass.