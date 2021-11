Non solo Città dei Balocchi, Como si fa bella per il Natale

Non solo “Città dei Balocchi“, Como si prepara al Natale con una serie di eventi che coinvolgeranno anche commercianti e attività della città. Luminarie, vetrine allestite a festa, piazze e vie addobbate, una campagna pubblicitaria mirata: sono diverse le iniziative in programma per attrarre visitatori e turisti provenienti anche dalle province vicine, tra cui il Varesotto.

L’assessorato al Commercio del comune ha predisposto per il Natale in città, un pacchetto di iniziative mettendo a disposizione un ammontare complessivo di 100.000 euro.

«Abbiamo coinvolto tutti gli esercizi commerciali e gli artigiani presenti sul territorio comunale di Como, da Albate a Ponte Chiasso – spiega l’assessore al Commercio Marco Butti – senza distinzione merceologica, per portare le persone nella nostra città e invitarli a fare acquisti, a sostegno delle attività comasche».

Per il Natale il Comune di Como ha previsto in particolare tre tipologie di interventi. La prima è una campagna di promozione della città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, sia per il periodo pre natalizio sia per quello successivo dei saldi. Oltre a Como e provincia, è stato deciso di aprirsi anche alle province vicine di Varese, Lecco, Monza e Brianza, per portare turisti nella nostra città, con una pianificazione cartacea, online, radiofonica, televisiva, social.

Sono poi previste le luminarie in convalle e nei quartieri, con due ipotesi creative. Come già sperimentato l’anno scorso, anche quest’anno si eviterà ai commercianti di dover sottoscrivere un accordo e pagare l’installazione delle luminarie viste alcune criticità emerse negli anni scorsi.

Nella giornata di oggi all’albo pretorio del Comune sarà pubblicato il bando a sportello per gli addobbi natalizi. Il “click day” sarà il 2 dicembre, dalle ore 12, fino alle ore 24 del 3 dicembre. Si tratta di una novità a Como, introdotta dall’assessorato in questo mandato, pensata velocizzare e snellire le procedure: basterà inviare una pec con la documentazione prevista nel bando, volutamente semplice.

A disposizione ci sono 40 mila euro per tutte le tipologie di esercizi commerciali della convalle e dei quartieri, intercettando anche le zone che non rientrano nel perimetro del Distretto Urbano del Commercio. Sarà possibile abbellire vetrine, dehor, ingressi, ricevendo dall’amministrazione un contributo massimo di 2.000 euro fino a un massimo del 50% del costo sostenuto.

Questa cifra è stata stabilita per permettere a un ampio parterre di commercianti di attingere al contributo. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di attirare il commercio e il turismo di prossimità a Como, rendendo vetrine, piazze e vie belle e attraenti per clienti e turisti.