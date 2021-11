Olgiate Olona, le scritte No Vax non fermano i volontari che aiutano gli anziani con le prenotazioni

Anziani che vogliono prenotare l’appuntamento per il vaccino anti-Covid, persone che hanno difficoltà a districarsi con il sito delle prenotazioni e si confondono con l’assenza di centri vaccini nella zona di residenza. Per tutto questo, dallo scorso aprile, la Pro loco di Olgiate Olona mette a disposizione i propri locali e le proprie competenze per essere di supporto alla popolazione dinanzi a queste pratiche burocratiche da sbrigare.

Già, perchè le Pro loco non sono soltanto abili organizzatori di sagre e feste, ma da sempre al fianco dei cittadini per iniziative di solidarietà, nella valorizzazione dei beni culturali locali e per dare un aiuto concreto in caso di problematiche che affliggono la collettività.

A Olgiate Olona, l’affiatato gruppo, sempre a disposizione dei loro compaesani, sta dunque fornendo questo servizio di supporto alla prenotazione, apprezzato da tante persone e lodato dall’Amministrazione comunale, che ha più volte ringraziato i volontari.

Il servizio c’è e continuerà ad esserci, nonostante l’atto vandalico subito dalla sede dell’associazione: il cartello che informa del servizio di prenotazione del vaccino anti-Covid e la soglia di ingresso dello stabile assegnato alla Pro loco, infatti, la scorsa settimana sono stati vandalizzati con alcune scritte che attaccano i vaccini (“I Vax uccidono”).

Le scritte No Vax contro la sede della Pro loco

Il sindaco Giovanni Montano ha subito puntato il dito verso gli ignoti, mentre il gruppo all’unisono assicurava che quanto successo non fermerà il loro lavoro.

«In tanti ci ringraziano per ciò che facciamo – commentano i volontari – soprattutto gli anziani, che si confondono con le sedi dei centri vaccinali che il sistema propone (non sempre MalpensaFiera o altre in zone limitrofe), e noi li aiutiamo con questa parte burocratica. La farmacia manda direttamente qua da noi le persone intenzionate a fare la prenotazione. Quindi il servizio di supporto alla collettività andrà avanti, non sarà qualche scritta a farci desistere dal desiderio di essere utili ai nostri compaesani» rassicurano.