Open day alla scuola dell’infanzia Edmondo De Amicis di Arcisate

Sabato 20 e 27 novembre, open day alla Scuola dell’infanzia E. De Amicis di Arcisate.

Gli open day si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, previo appuntamento.

Ricetta per un invito speciale

120 g di bambini allegri

8 manciate di insegnanti affiatate

2 cucchiai abbondanti di cuoche preparate

1 spremuta di inglese, multimedialità e psicomotricità

accompagnate da abbondanti attività: di pittura, lettura animata, giardinaggio,

musica, drammatizzazione…

1 pizzico di rigore e tanta fantasia,

aggiungi aule colorate e un ambiente vivace,

condisci il tutto con giochi e felicità in abbondanza,

otterrai un composto omogeneo pronto per la cottura,

inforna a 360° di professionalità, per 365 giorni l’anno

Come da disposizioni ministeriali, l’accesso alla scuola è consentito ai possessori di Green Pass oppure di certificato di esenzione dalla vaccinazione.

Per coloro che non rientrano nelle casistiche di cui sopra, sarà possibile conoscere la scuola attraverso un video di presentazione che sarà inviato su richiesta.