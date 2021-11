Presenti! Torna il Festival dell’educazione con eventi di pedagogia pratica

Il Festival dell’educazione rilancia e raddoppia: forte della positiva esperienza del 2019 il ciclo di incontri promosso dalla cooperativa LaBanda torna con una seconda edizione che raddoppia tempi e spazi: due settimane di eventi, dal 13 al 27 novembre, in nove differenti Comuni con workshop e incontri ma anche spettacoli e concerti, tutti a ingresso gratuito e con cui dare risposte alle emergenze educative di oggi per bambini e ragazzi.

“Presenti per una comunità che si educa in profondità” il titolo e il filo conduttore della Fed 2021 che unisce teoria e pratica, educazione e filosofia, scuola e sport in un denso programma finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo e sostenuto dal patrocinio di venti comuni: Busto Arsizio, Busto Garolfo, Canegrate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Legnano, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Solbiate Olona. «Sono tutti comuni in cui siamo presenti con qualcuna delle nostre attività che vanno dalla primissima infanzia con i servizi 0-6 agli agli spazi compiti fino alle comunità semiresidenziali per adolescenti e giovani adulti », sottolinea il presidente di LaBanda, Cristiano Castellazzi.

Tra i patrocini anche quello di Università Bicocca e Università Cattolica di Milano con cui la cooperativa collabora costantemente, in un percorso di formazione continua «proprio perché siamo fermamente convinti della necessita di un costante scambio tra pratica e teoria educativa», affermano Marta Zambon e Beatrice Di Filippo, educatrici responsabili del programma del Festival: «Un lavoro corale – spiegano – nato per affrontare e dare risposte ai temi educativi che incontriamo nella nostra quotidiana attività con bambini e ragazzi».

Numerose anche le collaborazioni con il mondo scolastico e sociale del territorio, da FilosofArti al Maga, dall’Isis Facchinetti di Castellanza al Liceo Crespi di Busto Arsizio passando per l’Ic Montessori di Cardano al Campo.

Tra gli ospiti del Festival pedagogisti importanti come l’ex magistrato Gherardo Colombo, lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, i docenti universitari Daniele Bruzzone, Pierangelo Barone e Maura Gancitano e campioni dello sport come Marco Parolo e Nausicaa Dall’Orto, protagonisti di un incontro moderato da Francesco Carabelli di Dazn.

Per il programma completo, maggiori info e iscrizione agli eventi consultare il sito della Fed 2021 a questo link.