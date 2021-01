Quando la mamma chiede di rimettere in ordine la stanza: “Un attimo!”

Chi non ha la sensazione di averla già vista questa scena?

La seconda vignetta disegnata dai ragazzi coordinati dalla cooperativa LaBanda per la nostra rubrica Adolescenti nei VentiVenti racconta l’eterna lotta tra i genitori, che chiedono un minimo di collaborazione in casa, magari cominciando dal tenere in ordine la cameretta, e i figli che tendono a mettere tutto sotto sopra e a procrastinare all’infinito il momento delle pulizie. “Un attimo”, in questi casi, può durare tutta la giornata, o anche di più.

Il titolo “L’attimo fuggente”, strizza l’occhio a un film cult per la generazione dei genitori: che piaccia davvero anche ai ragazzi di oggi?