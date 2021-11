Il ritorno di Eicma dopo lo stop per pandemia. Fontana: “Il modello-fiera resta strategico”

Si è aperta quest’oggi – martedì 28 novembre – al polo fieristico di Rho la 78a edizione di Eicma, la grande fiera dedicata al mondo del motociclismo che rappresenta un comparto storico e importante per la Lombardia. Oltre 820 le aziende e i brand partecipanti nei cinque padiglioni per un appuntamento che è riferimento mondiale e che riparte quest’anno dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020. Gli espositori stranieri sono il 47% del totale in rappresentanza di 35 nazioni.

Al taglio del nastro hanno partecipato il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme al presidente dell’Ancma Confindustria Paolo Magri, all’ad di Fiera Milano Luca Palermo e al presidente di Eicma, Pietro Meda.

«Quello delle due ruote è settore chiave per la crescita dell’economia generale del nostro Paese e nello specifico della Lombardia» ha detto Fontana. «È davvero bello essere presenti qui per respirare quell’atmosfera di festa e di passione che caratterizza la più importante fiera internazionale dedicata al ciclo e al motociclo. Gli espositori sono molto numerosi a riprova della strategicità del modello fiera per presentarsi e affermarsi su un mercato che ha dato segnali di una robusta ripresa sia sul lato ciclo che motociclo». Fontana, che ha anche citato l’ospite d’onore Valentino Rossi, ha quindi ricordato che la Regione ha stanziato un «recente pacchetto di misure economiche da 460 milioni di euro destinato a investimenti per la ripresa, sostegno al credito, avvio di nuove imprese e nuovi insediamenti produttivi».

«Se c’è una caratteristica che contraddistingue la nostra industria – ha sottolineato invece Meda – è proprio quella della fedeltà alla propria gente. La necessità di conservare questa relazione con il pubblico e l’assenza di Eicma nel 2020 hanno favorito il diffondersi di iniziative digitali, che da una parte hanno tenuto vivo l’interesse attorno al nostro settore, ma dall’altra hanno conclamato la necessità del contatto fisico ed emozionale con i prodotti: oggi torniamo in presenza e facciamo ancora di Milano la capitale mondiale delle due ruote».

Il made in Italy resta molto presente e, come ha sottolineato il presidente di Ancma Paolo Magri, «gli imprenditori italiani confermano su questo palcoscenico il proprio primato in Europa per produzione, vendite, know-how e bellezza. Per il nostro settore, che in Italia genera un valore complessivo di oltre 7 miliardi e occupa più di 100mila addetti – ha concluso Magri – Eicma rappresenta un’occasione di comunicazione unica, perché permette di avvalersi di questo appuntamento anche come un palcoscenico istituzionale da dove lanciare messaggi, diffondere conoscenza e consapevolezza, rappresentare le esigenze degli utenti della strada e aprire proficui canali di dialogo con decisori politici e stakeholder».