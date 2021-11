Rugby Varese, pareggio che sa di beffa contro il Franciacorta

Il Rugby Varese torna a conquistare punti importanti in classifica grazie al pareggio ottenuto contro il Rugby Franciacorta. Nella quinta giornata di Serie B i biancorossi non sono andati oltre il 18-18 al

“Levi” di Giubiano e hanno quindi aggiunto due punti in classifica, portandosi a quota 7.

Il Varese è quindi tornato a smuovere il tabellone generale ed ha anche fatto un bel passo avanti rispetto alle sue ultime partite. Varese arrivava infatti dalle brutte prestazioni contro Piacenza e Lecco, ma questa volta ha reagito bene, espresso il suo gioco e messo in campo tanta grinta e voglia di lottare. Purtroppo

per i biancorossi questo pari suona comunque un po’ come una mezza beffa. Questo perché Varese ha quasi sempre avuto il pallino del gioco in mano, ma ha sprecato numerose occasioni per far punti e soprattutto ha subito la meta e la trasformazione del pareggio a tempo scaduto.

Nello spogliatoio biancorosso qualche rimpianto c’è, ma i due punti conquistati vanno tenuti ben stretti.

Varese parte col piglio giusto e dopo pochi minuti è già in vantaggio grazie al piazzato messo dentro da Zanzi. I padroni di casa giocano bene, l’atteggiamento è quello giusto, le scelte fatte un po’ meno, perché Varese lascia per strada qualche punto piazzabile, ma non opta per la via dei pai e spreca. Un fattore che a conti fatti ha pesato sul punteggio finale. Al 19′ arriva il pareggio dei bresciani. Poco dopo, capitan Dal Sasso viene ammonito per un fallo tattico e al Varese toccano dieci minuti di inferiorità numerica. Franciacorta sfrutta bene l’uomo in più in mischia e dopo una buona rolling maul avanzante trova la sua prima meta dell’incontro. La trasformazione viene sbagliata, si rimane sul 3-8. A tre minuti dall’intervallo, Varese reagisce con una marcatura pesante. Dopo una buona penetrazione di Pandozy, il centro Malnati serve ad Affri una palla perfetta: l’estremo del Varese si sbarazza di un avversario, poi si lancia in metta. Purtroppo Zanzi non centra la trasformazione e si rimane quindi sull’8-8, punteggio con con cui si chiude la prima frazione di gara.

Nel secondo tempo sono invece gli ospiti a sbloccarsi per primi. Dopo aver realizzato un calcio piazzato, Franciacorta torna in vantaggio, a più tre dai biancorossi. Varese non vuole rimanere a guardare e risponde ancora con il piede del giovane Zanzi, che centra i pali da quaranta metri di distanza (11-11). I padroni di casa continuano a macinare gioco, ma non capitalizzano le proprie occasioni in fase offensiva, c’è di mezzo anche un calcio piazzato sbagliato da buona posizione. Varese, però, non si scoraggia, insiste e la sua pressione viene premiata. A meno di dieci minuti dal termine i biancorossi conquistano una meta tecnica fondamentale. Dopo aver fatto crollare per tre volte di fila la mischia sui propri cinque metri, Franciacorta viene punito dall’arbitro con la meta di punizione. Sono sette punti in più sul tabellone per il Varese. La vittoria è ad un passo, Varese deve tenere duro e stare nella metà campo dei bresciani. Purtroppo però i biancorossi perdono un possesso determinante e concedono a Franciacorta un’ultima occasione di segnare, che gli ospiti sfruttano al meglio. Dopo numerose penetrazioni avanzanti, Franciacorta trova uno spazio scoperto e segna la meta del 18-16. La trasformazione è angolata, ma il piazzatore ha il piede preciso e non sbaglia, pareggiando i conti. I giocatori del Varese corrono verso il centrocampo per effettuare un rapido drop di rinvio, ma non c’è più tempo, l’arbitro fischia tre volte e la partita volge al termine.