Sacha Naspini presenta il libro “La voce di Robert Wright” a Ubik Varese

Sabato 27 novembre alle ore 11:00 appuntamento a Ubik Varese con l’autore Sacha Naspini, che presenterà la sua ultima opera, “La voce di Robert Wright”.

Condurrà Nicoletta Matricardi. Letture a cura dell’associazione “Parole in viaggio”.

L’autore:

Sacha Naspini è nato a Grosseto nel 1976. È autore di numerosi racconti e romanzi, tra i quali ricordiamo: “Le case del malcontento”, “I cariolanti”, “Ossigeno” e “Nives”.

La frase:

“Fu bello fare l’amore con lei. A tratti ti fermavi, convinto di aver sentito un tonfo, uno scricchiolio, sbirciavi in continuazione verso la porta socchiusa. Alla fine ti lasciasti andare concentrandoti su Marta che ti riempiva di baci. E poi da non credere alla tua età: se te lo avessero chiesto non avresti potuto dire di non essere intrigato all’idea di due occhi su di voi, là, nel buio. Prendevi tua moglie e ti accanivi di più”.

La presentazione si svolgerà all’interno, nella saletta dedicata agli incontri. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.

Prenotazione del posto obbligatoria, telefonando al numero 0332.1690245 o scrivendo a : varese@ubiklibri.it specificando nell’oggetto la data della presentazione e indicandoci il vostro Cognome, Nome e numero di telefono.