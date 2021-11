Sedicenne denunciato per spaccio a Madonna in Campagna di Gallarate

Nel pomeriggio di martedì gli Agenti del Commissariato di Gallarate, durante un controllo nel quartiere di Madonna in campagna, hanno denunciato un sedicenne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato inoltre segnalato alla Prefettura come consumatore un diciannovenne trovato in possesso di modica quantità di droga.

Il sedicenne è stato sorpreso in possesso di hashish già suddivisa in nove dosi pronte per essere spacciate e denaro contante di piccolo taglio, provento dell’attività illecita. Gli immediati approfondimenti investigativi hanno consentito di riscontrare un’attività di spaccio posta in essere dal minorenne il quale serviva la propria clientela fissando gli appuntamenti utilizzando un linguaggio “criptato” mediante l’applicazione di messaggistica WhatsApp.