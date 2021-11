Serati: “Sull’ospedale serve un consiglio comunale aperto a Gallarate”

«Prima di pensare a un quesito referendario, serve un consiglio comunale aperto attraverso il quale i gallaratesi, dopo essere stati informati su cosa deve accadere in città, possano avere voce diretta sulla questione». Sonia Serati, consigliere di minoranza di PiùGallarate, ha lanciato la proposta proprio in consiglio, nella prima seduta “vera” dopo quella di insediamento.

L’assemblea civica lunedì si è confrontato e ha votato sulla proposta di referendum sull’ospedale unico presentata da Massimo Gnocchi (Obiettivo Comune, opposizione), respinta dalla maggioranza.

Nelle file delle minoranze si è visto però anche un approccio in parte diverso. Mentre il centrosinistra è arrivato a convergere sulla proposta di Gnocchi, Serati ha espresso più di un dubbio sullo strumento referendario in questa fase: «Sì o no è solo uno specchietto per le allodole».

Da dove ripartire? Serati ha indicato appunto la sua via già in consiglio: procedere con un consiglio comunale aperto, per allargare la discussione fuori dal solo dibattito tra le forze politiche (che pure sono espressione aggiornata della volontà popolare, essendo le elezioni recenti) e coinvolgendo magari anche i professionisti dell’ospedale.

«Serve trasparenza e buon senso. Stiamo parlando di luoghi in cui si salvano le vite alle persone» ha ribadito in un post Serati, che considera necessario definire prima l’oggetto di discussione, vale a dire il possibile accordo di programma.

Il centrosinistra aveva invece convenuto sulla proposta di Gnocchi facendo riferimento – sostanzialemente – al precedente accordo di programma che non comprendeva garanzie sui servizi da mantenere all’attuale ospedale. «Un accordo oggi non c’è, ma di progetti di accordi di programma ne abbiamo già visti due, poi lasciati scadere, che indicavano scelte di dismissione dei servizi socio sanitari» ha detto in consiglio la capogruppo Pd Margherita Silvestrini.

Resta da capire se la proposta di consiglio comunale aperto potrà raccogliere consenso tra maggioranza e opposizione.