SHEIN X: Rock sulla passerella

È così che il brand Shein ha deciso di colorare il mese di settembre, con degli eventi degni di essere segnati sul calendario e che spaziano dal territorio americano a quello francese. Ecco quindi che l’azienda Shein si è fatta notare grazie all’organizzazione di “SHEIN X: ROCK THE RUNWAY” negli Stati Uniti nella giornata del 26 settembre alle ore 23 locali e “SHEIN X Studio: ROCK THE RUNWAY”, dal 28 settembre al 2 ottobre, in piena Paris Fashion Week precisamente alla tredicesima strada di rue Jean Beausire, nel cuore del 4° arrondissement, tra Place des Vosges e Bastille.

Eventi Shein – Un settembre da non dimenticare

Gli eventi SHEIN proposti nel mese di settembre sono stati a dir poco elettrizzanti.

La prima data che ha visto protagonista l’America è stata movimentata da un digital-event trasmesso in diretta in tutto il mondo sul sito web del brand e sull’APP SHEIN, oltre che sui suoi social network. I partecipanti hanno potuto ammirare una sfilata senza eguali, che ha unito danza, musica dal vivo e tante tendenze moda con la presentazione delle collezioni SHEIN AH 21 e SHEIN X 100K Challenge, un concorso dedicato ai giovani creativi negli Stati Uniti supportato da una giuria d’eccezione, che tra i componenti ospita Khloé Kardashian e Jenna Lyons. A rifinire il tutto si è svolto un concerto dal vivo con artisti di grande calibro come Saweetie, Willie Gomez, Darren Criss o Les Chainsmokers. Questa sfilata virtuale inoltre, è stata l’occasione perfetta per il brand per confermare il proprio impegno a favore di due associazioni benefiche, a cui ha donato 350.000 dollari, ovvero: “The Action Network” e “Youth Emerging Stronger”.

La seconda data invece, organizzata a Parigi ha previsto la presentazione delle collezioni ready-to-wear come SHEIN e MOTF, ma anche LUVLETTE, un nuovo marchio di lingerie e SHEGLAM dedicato alla bellezza femminile in tutte le sue forme. Non meno importante anche il settore uomo, colorato dalla collezione ROMWE e scarpe CUCCOO. Graditissima anche la proposta SHEIN CURVE dedicata alle grandi taglie, in connubio di colori e design sofisticati per abbracciare anche i corpi più formosi e sinuosi. Durante questo evento si è avuta l’esaltazione di collezioni legate al programma SHEIN X, il progetto a sostegno dei nuovi talenti di cui si è parlato poco sopra, come ad esempio la terza linea realizzata dal nuovo idolo Wejdene.

Inoltre grazie alla Fashion School Student Collections (nata dal concorso SHEINX BY ME) è stato possibile premiare il talento di alcuni studenti appartenenti a diverse scuole di moda. Durante tutta la programmazione i partecipanti (10’000) sono stati allietati dalle animazioni Showcase di Wejdene e dell’artista francese Joyce Jonathan.

Al termine dell’evento è stata colta l’occasione per premiare i finalisti del concorso SHEINX BY ME di Joyce Jonathan.

Un settembre indimenticabile quello proposto da Shein, che per l’ennesima volta ha lasciato il segno confermando la propria dedizione all’arte, espressa tramite musiche, animazioni, danze e abbigliamento.