Teatrando propone Coppia aperta… quasi spalancata

Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta… quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

Lo spettacolo, per ragazzi e adulti, andrà in scena sabato 20 novembre alle ore 20.45 con la compagnia I Mattattori sul palco del Teatro dell’Oratorio Acutis di via Benefattori a Brenno di Arcisate.

L’evento è proposto in occasione della Rassegna teatrale “Teatrando” organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna d’Useria, da Ape (Amicizia per Educare) e Kaos Teatro.

Una classica commedia all’italiana, che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi figli del ’68. L’evoluzione del matrimonio borghese è vista alla luce delle riforme legislative degli anni ’70.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le donne tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, Antonia decide di accettare inizialmente anche l’impensabile…finché un nuovo uomo, giovane e intelligente, si insidia nel suo cuore e il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie.

La regia è di Max Zatta.

Dai 12 anni d’età necessario Green Pass

Per info e prenotazioni scrivere a kaosteatro.ass@gmail.com oppure 340 6886194 – 3396055148.