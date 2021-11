Come telefonare molto senza spendere una fortuna: manuale per l’uso

Oggigiorno, sempre più persone necessitano di poter chiamare, mandare messaggi e utilizzare internet in qualunque momento, ovunque si trovino. Lo smartphone è l’oggetto che ci consente di essere sempre reperibili e connessi. Come sappiamo, ogni giorno escono nuovi piani tariffari proposti dalle diverse compagnie telefoniche che fanno a gare per offrirci il miglior servizio al prezzo più conveniente. Molto spesso, pur non trovandoci molto bene col nostro attuale piano tariffario, esitiamo a cambiarlo o anche solo a informarci poiché le offerte sono davvero variegate e difficilmente ci si riesce a orientare verso quella più giusta per noi. Tuttavia, se la vostra unica discriminante è quella del risparmio, Chetariffa.it dedica un articolo approfondito alle offerte Fastweb mobile da 5 euro a 8 euro al mese. Si tratta di offerte molto interessanti, a prezzi vantaggiosi e che garantiscono un servizio di chiamate, sms, e internet in linea con le diverse esigenze di ciascuno.

In ogni caso, oggi, per fare delle chiamate a costo zero utilizzando lo smartphone, è sufficiente disporre di un accesso a internet o del pacchetto giga compreso nel nostro piano tariffario. Vediamo insieme alcuni modi per chiamare gratis o a un prezzo irrisorio grazie a internet.

Skype

Utilizzato da oltre 600 milioni di persone in tutto il mondo, Skype il più grande nome nel VoIP, che consente di effettuare chiamate vocali o video gratuite.

Si può usare su pc, ma anche sul proprio smartphone scaricando l’app mobile gratuita. Chiamare su questo programma è gratuito qualora la persona che intendiamo chiamare ha un contatto Skype. Se invece si intendono chiamare numeri di telefono di rete fissa o mobile, allora la chiamata non sarà più gratuita ma verranno applicati dei costi.

WhatsApp

WhatsApp consente di chiamare in maniera gratuita senza spendere nemmeno un centesimo. È necessaria esclusivamente una connessione internet. Vi basterà solo avviare una chiamata o una videochiamata con uno dei contatti della vostra rubrica che, ovviamente, dovrà avere l’app scaricata. A differenza di Skype, WhatsApp non prevede alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, dovete assicurarvi di avere una connessione stabile, o la qualità della chiamata o della videochiamata potrebbe risentirne in negativo. Inoltre, un altro vantaggio di questa app rispetto a Skype consiste nel fatto che praticamente è presente nello smartphone di tutte le persone. Basterà solo una connessione internet, e si potrà messaggiare e chiamare tutti i contatti della nostra rubrica.

Facebook Messenger

Un altro strumento utile per chiamare gratis disponendo della sola connessione a internet è Facebook Messenger, un’applicazione disponibile per entrambi i sistemi operativi Android e iOS, di proprietà di Facebook. Facebook Messenger viene utilizzato principalmente per l’invio di messaggi, ma si rivela utile anche per effettuare chiamate o videochiamate. Come per Skype, è possibile chiamare solo contatti che utilizzano l’applicazione o la versione web della stessa.

FaceTime

Facetime è un altro servizio disponibile solo per dispositivi Apple, che consente di effettuare chiamate e videochiamate gratuite mediante un accesso a internet. Questo strumento è utilizzabile soltanto verso un altro dispositivo iOS. Non è molto utile da utilizzare come servizio per tutti i giorni, ma se avete dei contatti che utilizzano anch’essi il vostro stesso sistema operativo, Facetime vi consente di effettuare chiamate in buona qualità.

Conclusione

Come abbiamo visto, i modi e gli strumenti per chiamare gratis sono tanti e diversi. Il più utilizzato resta sempre WhatsApp, con il quale, mediante una connessione internet, possiamo chiamare o videochiamare praticamente tutti i nostri contatti senza spendere un centesimo.

Tuttavia, disporre di un buon piano tariffario, e perché no, anche economico come quello che abbiamo citato all’inizio di questo articolo è fondamentale per essere sempre reperibili e poter accedere a internet dovunque ci si trovi, o anche nel caso in cui non si disponga di una connessione wi-fi in casa.