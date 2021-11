Tornano le “Giocomerende” al Museo a Busto Arsizio

Nell’ambito del nuovo calendario delle “Domeniche ai Musei”, domenica 28 novembre prendono il via gli appuntamenti dedicati alle famiglie con un laboratorio in programma al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio:

GIOCOMERENDA “UNO TIRA L’ALTRO” (ore 15.30 – 17.00)

Grandi, piccoli, rotondi, quadrati, colorati… sono i bottoni!

A cosa serve un bottone e quanti tipi ne esistono? Con i bottoni ci si può anche divertire: scopriamo quelli presenti al museo e poi, nel laboratorio, spazio alla fantasia!

L’attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, da effettuare su piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili, al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giocomerenda-uno-tira-laltro-212727131577

“Con entusiasmo accogliamo di nuovo i bambini ai nostri musei civic i- afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Spalanchiamo loro le porte, come in un salutare abbraccio che vuole offrire loro l’emozione di ritrovarsi insieme, di vivere un momento di apprendimento e crescita e la gioia di nutrirsi di bellezza, venendone iniziati”.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

– Si ricorda che, salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del Green Pass e la mascherina deve essere indossata per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare. In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 28 novembre, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 627983.