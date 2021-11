Un incontro speciale all’ospedale di Gallarate: uno scoiattolo grigio

Uno strano paziente si aggirava all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, ieri mercoledì 3 novembre: si tratta di un esemplare di scoiattolo grigio.

Non sembra essere una novità per l’ospedale, visto che nel cortile interno c’è un piccolo parco con grandi alberi che possono ospitare i piccoli animali, così come in città, ormai, gli scoiattoli rappresentano una vera e propria colonia urbana stanziata al parco Bassetti, al punto che ci sono dei volontari che si prendono cura di loro.

Gli animali sono oggetto di una ricerca portata avanti dall’Università dell’Insubria focalizzata sulle popolazioni urbane di Gallarate e Varese.

La foto è stata postata sul gruppo Facebook “Sei di Gallarate se…”, accompagnata da molti commenti affettuosi nei confronti dello scoiattolo, ma anche qualche critica. Va notato che gli scoiattoli grigi (arrivati dagli Usa) sono considerati anche una minaccia per la sopravvivenza dello scoiattolo rosso autoctono.