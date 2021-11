Un percorso tra i presepi e l’accensione dell’albero per il Natale di Leggiuno

È in programma per l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, l‘accensione dell’albero di Piazza Marconi a Leggiuno, intorno alle 18. Un appuntamento che darà inizio al contro alla rovescia per il Natale.

Sempre l’8 dicembre, infatti, è in programma una camminata alla scoperta dei presepi leggiunesi, organizzata dall’Associazione Lezedunum e dagli Amici del Füntanin, in collaborazione con Amministrazione Comunale, Filarmonica Concordia e Comunità Pastorale.È previsto un momento di condivisione e ristoro all’Oratorio di Leggiuno, al quale seguirà un momento musicale e la conclusione in Piazza Marconi, proprio dove si terrà l’accensione dell’albero. La piazza sarà poi messa a disposizione delle realtà associative del paese per tutto il periodo di festività natalizie.

Per chi vuole vivere l’atmosfera del Natale, può partecipare poi alla camminata prevista per il 19 dicembre, organizzata dall’Associazione Lezedunum e Amici del Füntanin, con arrivo alla Cappelletta di Via Piave e lo scambio di auguri.

L’ Associazione Lezedunum e gli Amici del Füntanin, inoltre, posizioneranno una cassetta per le letterine a Babbo Natale presso la Cappelletta di Via Piave, a disposizione per tutti i bambini.