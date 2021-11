Il Varese lotta e vince: espugnata Bra 2-0

Per portare a casa punti da Bra serve essere duri e attenti. Il Varese oggi lo è stato: sempre concentrato dietro, bravo a gestire la palla e i tempi quando necessario e soprattutto pronto a colpire. Con questi ingredienti i biancorossi hanno saputo giocare una grande gara riuscendo a vincere 2- Dopo un primo tempo bloccato, ad inizio ripresa sono arrivati i gol di Foschiani al 3′ e Mamah al 12′ che hanno deciso un match nel quale il Bra ha giocato con la solita grinta ma non è riuscito a fare breccia nell’attenta retroguardia biancorossa. Quando non ci è arrivata la difesa, è stato Trombini a blindare il risultato con due interventi decisivi nel giro di pochi secondi, prima su Masawoud, poi su Alfiero.

Seconda vittoria di fila per il Varese che sale così a quota 19 punti, avvicinandosi alle zone più nobili della classifica e pronto ad ospitare tra una settimana la Sanremese al “Franco Ossola” per una gara che si prospetta molto interessante.

FISCHIO D’INIZIO

Nebbia e aria fredda allo stadio “Bravi” dove il Varese di mister Ezio Rossi cerca di portare a casa un risultato positivo contro il Bra. La squadra biancorossa scende in campo con il 3-4-1-2: torna Parpinel in difesa, Disabato e D’Orazio sono in mediana, Piraccini sulla trequarti e la coppia formata da Mamah e Di Renzo in attacco. Il Bra di mister Floris risponde con lo stesso modulo nel quale Marchisone agisce alle spalle di Daqoune e bomber Alfiero, già a 10 gol stagionali. L’ex Quitadamo è al centro della difesa.

PRIMO TEMPO

Gara da subito molto vivace: un buco della difesa del Varese dà ad Alfiero una prima occasione dopo 3′ ma il bomber di casa non trova il tempo per calciare e poi viene chiuso. I biancorossi provano a far breccia nella difesa braidese con delle verticalizzazioni, senza però costruire occasioni da gol. Poco dopo il 10′ Di Renzo ci prova da fuori area ma non trova la porta. Nella parte centrale della frazione cresce il Bra, che sfrutta le fiammate di Marchisone per mettere in difficoltà la retroguardia biancorossa, che stringe i denti e respinge i pericoli e Tuzza calcia centralmente una punizione da posizione pericolosa trovando ben piazzato Trombini. Il Varese si fa rivedere al 27′ con un’azione palla a terra chiusa con un mancino di Parpinel dai 20 metri potente ma non preciso. Al 39′ la migliore occcasione biancorossa: prima Di Renzo calcia bene al volo di destro trovando però la respinta di Tos nei pressi della porta, poi Piraccini non inquadra lo specchio con il sinistro. Nel finale di tempo poco gioco, dovuto anche all’infortunio muscolare del portiere di casa Guerci, che deve lasciare il campo. All’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia nel segno del Varese che trova spazi in velocità e riesce a colpire. Al 3′ Foschiani va via a destra, entra in area dopo aver saltato Quitadamo e batte Roscio con un sinistro sporco calciando in scivolata. Il Bra non si riprende, il Varese continua a spingere e al 12′ raddoppia: Piraccini lancia in campo aperto Mamah che supera in dribbling Tos e batte ancora il portiere di casa per il 2-0. Con il doppio vantaggio i biancorossi provano a gestire i ritmi ma il Bra ci prova con l’0rgoglio e al 22′ Masawoud, su rinvio errato di Trombini, calcia fuori di un soffio. Anche Cantatore, entrato da poco per Piraccini, ha l’occasione di mettere in rete dopo un’uscita così così di Roscio, ma calcia sul fondo a porta vuota. I padroni di casa iniziano a spingere con forza, accumulando corner e lanci ma senza mai riuscire a trovare soluzioni da gol, anche per la buona organizzazione difensiva del Varese. Al 37′, quando il Bra finalmente riesce a far breccia nella retroguardia varesina, è Trombini a salvare il risultato: il numero 1 prima para il tiro al volo di Masawoud, poi è reattivo a respingere il tap-in di Alfiero da due passi. Il cuore del Varese fa un po’ a pugni con il cervello, soprattutto quando servirebbe gestire con più calma delle ripartenze. Nei 4′ di recupero però i biancorossi sono abili a tenere lontani i pericoli e chiudere la gara con personalità prendendosi tre punti che sono davvero molto importanti