Ezio Rossi: “Esame superato, ci è andato tutto bene”

Il Varese vince 2-0 a Bra, infila la seconda vittoria consecutiva e si prende tre punti di gran carattere su un campo storicamente tosto. Mister Ezio Rossi si prende i tre punti: «Abbiamo superato brillantemente l’esame: è stata la battaglia che ci aspettavamo. L’imponderabile questa volta è stato dalla nostra parte perché non abbiamo pagato quando abbiamo fatto svarioni e nella ripresa abbiamo colpito quando dovevamo. Fino al 2-0 siamo stati bravi, poi Trombini ci ha salvato con due interventi strepitosi. L’abbiamo interpretata bene».

«I momenti psicologici delle squadre sono importanti – prosegue l’allenatore del Varese -, siamo stati bravi a non dar loro morale e creargli le difficoltà che sapevamo. È filato tutto liscio ma non mi monto la testa perché oggi è andata tutto bene. Non abbiamo preso gol quando potevamo e credo anche che il gol di Foschiani sia stata casuale, ma è stato bravo a crederci».

«La difesa – conclude il mister biancorosso – è stata molto brava su Alfiero; Monticone è un difensore di spessore e non ha concesso nulla. Possiamo dire che la nostra retroguardia è stata più brava dei loro attaccanti ma tutti tutti sono stati bravi, anche Disabato si è calato in una partita che per caratteristiche non è sua. Andiamo avanti, dobbiamo recuperare i punti che abbiamo lasciato per strada e mi girano le scatole. Ora affronteremo la squadra che a livello tecnico secondo me è la più forte del campionato».