Via Bodmer, a Germignaga arriverà il semaforo per rendere più sicura la strada

Si è tenuta qualche giorno fa alla Colonia Elioterapica, l’assemblea pubblica convocata dal Comitato “per via Bodmer più sicura” ed il sindaco di Germignaga.

Lo scopo era informare il pubblico circa i ritardi nell’avvio dei lavori volti al miglioramento della sicurezza lungo la via Bodmer. Il Coordinamento in prima battuta ha ringraziato il sindaco per la sua partecipazione: Marco Fazio ha dimostrato di accettare e saper gestire il dialogo ed il dibattito, a volte duro, con i propri cittadini, cosa che non è frequente tra gli Amministratori Pubblici.

La serata è proseguita ricordando le richieste che il Comitato ha avanzato al Comune da settembre 2019 in poi relative alla realizzazione di un semaforo all’incrocio tra via Bodmer e via Ongetta, di un passaggio pedonale in prossimità dell’emissione da via Mazzini sulla via Bodmer e l’installazione di un dispositivo per il controllo della velocità senza obbligo di contestazione immediata all’inizio di via Bodmer stessa.

Allo stato attuale, il Comune ha ultimato il progetto definitivo per l’installazione del semaforo tra via Bodmer e via Ongetta e ottenuto l’autorizzazione a procedere da parte della Provincia. Ha inoltre affidato ad un professionista l’incarico preliminare per la realizzazione di un passaggio pedonale in prossimità dell’emissione da via Mazzini sulla via Bodmer. Nulla di fatto invece nella richiesta avanzata al Prefetto circa l’installazione di un dispositivo per il controllo della velocità all’inizio di via Bodmer stessa.

Alle osservazioni circa i ritardi nelle decisioni da parte del Comune, il sindaco Fazio ha risposto dicendo che questi sono imputabili alla ridotta presenza di personale interno tale da necessitare interventi a supporto provenienti da comuni limitrofi. Il Sindaco illustra il progetto esecutivo relativo al semaforo tra via Bodmer e via Ongetta che prevede anche l’illuminazione di alcuni passaggi pedonali in via Mameli: i lavori prevedono anche l’installazione di sensori ottici / a pressione per l’attivazione del semaforo di cui sopra al momento dell’immissione delle auto in via Bodmer.

Il sindaco ha concluso il suo intervento presentando un altro progetto che verrà realizzato a breve per il convogliamento delle acque piovane sul lato sinistro di via Bodmer a scendere verso Porto Valtravaglia, sempre nell’ottica di garantire sicurezza per autoveicoli e pedoni in passaggio. Viene quindi data la parola al pubblico ed inizia un vivace dibattito tra numerosi cittadini che lamentano seri pericoli di immissione in via Bodmer.

Le problematiche più frequenti derivano dalla elevata velocità delle auto sulla via, soprattutto, ma non solo, in prossimità delle abitazioni poste vicino alla curva, dalla mancanza di un’idonea cartellonistica e dall’incuria nel posizionamento di alcuni segnali verticali, così come dai tempi molto lunghi nella realizzazione di opere anche di piena competenza del Comune. Fazio ha rocordato le complesse procedure per la realizzazione dei lavori e indictoa presumibilmente come data di posa del semaforo di via Ongetta, il mese di marzo 2022. L’assemblea si chiude con la constatazione di un atteggiamento propositivo tra il Comitato e l’Amministrazione Comunale puntando entrambi al continuo confronto e dialogo per terminare le opere richieste in tempi ragionevoli.