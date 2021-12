Al Laghetasc di Brebbia ritorna il presepe

C’è Maria, Giuseppe e Gesù bambino, il bue, l’asinello e anche i pastori, le pecorelle e i re magi. La famiglia Franzetti ha realizzato anche quest’anno il suo presepe speciale al Laghetasc: uno dei luoghi più suggestivi di Brebbia.

Galleria fotografica Al Laghetasc di Brebbia gli addobbi per tutte le feste dell'anno 4 di 5

Una tradizione che i Franzetti portano avanti da ormai due anni, e non solo a Natale. Lo stesso angolo viene addobbato in modo diverso in occasione di tante altre festività nel corso dell’anno. Ecco quindi che al Laghetasc appaiono uova e coniglietti a Pasqua, cuori rossi a San Valentino, biglietti d’auguri per la Festa della mamma e fantasmi spaventosi ad Halloween.

«L’idea – racconta Riccardo Franzetti – è nata per far riscoprire questo magnifico laghetto immerso nei boschi di Brebbia. Lo facciamo anche per avvicinare le persone alla natura, ma soprattutto è un momento di unione per la nostra famiglia».