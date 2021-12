Besnate, Capodanno al Cinema Incontro con “West side story”

Per chi non vuole restare a casa la sera dell’ultimo dell’anno il Cinema Incontro di Besnate propone un Capodanno al a cinema, con la proiezione del film “West side story” del regista Steven Spielberg.

La proiezione è in programma alle 21.15 (ingresso in sala dalle 20,30 previo controllo del green pass rafforzato) con biglietto più un regalo a sorpresa per il 2022 a 15 euro.

Il film sarà proiettato anche da sabato 1 a mercoledì 5 gennaio, sempre alle 21,15.

Prenotazioni su www.cinemaincontro.com