Cambia l’esame teorico per la patente di auto e moto

Il decreto del Ministero delle infrastrutture pubblicato il 9 dicembre in Gazzetta Ufficiale introduce un esame di teoria più breve e più corto. Le domande a risposta multipla saranno 30 (e non più 40), e il tempo a disposizione saranno 20 minuti (non più 30).

Al momento però gli esami continueranno a svolgersi senza cambiamenti: l’8 gennaio 2022, con un decreto, verrà decisa la data per l’entrata in vigore del nuovo esame.

Il provvedimento riguarda le patenti A1, A2 e A e B1, B2 e B.

«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilita’ sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, secondo un metodo di casualita’. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformita’ ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e’ non superiore a tre.».