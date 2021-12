Canali TV. Come effettuare la sintonizzazione automatica

Quando si acquista una televisione nuova oppure quando un temporale mette a dura prova la sintonizzazione dei canali della tv di casa è importante sapere come riparare al disagio, avvalendosi di una guida chiara e facile da seguire. Ecco, quindi, di seguito dei consigli utili da seguire per provvedere in maniera autonoma alla sintonizzazione dei canali Tv, senza dover pagare necessariamente un antennista. Capire il menu di configurazione delle televisioni potrebbe non essere facile, specialmente se il libretto di istruzioni interno non è facilmente comprensibile. Ricorrere ad una guida su come risintonizzare i canali della tv quindi è il primo passo da compiere. C’è da premettere però che ogni televisione ha un’interfaccia di configurazione diversa. Nelle righe successive, pertanto, verrà spiegato come agire sui dispositivi più famosi del settore, che solitamente presentano un menù molto simile, specialmente quando si parla di sintonizzazione automatica, ben diversa da quella manuale. La prima va a sovrascrivere la lista canali precedente con quella nuova, mentre la sintonizzazione manuale, viene effettuata su ogni singolo canale (opzione utile nel caso in cui sia un’unica emittente a causare problemi).

Passaggi chiave della Sintonizzazione automatica dei canali TV

Dopo aver acceso il televisore è necessario premere sul tasto Menù e utilizzare le frecce per posizionarsi sulla voce “Impostazioni/Avanzate” del pannello di gestione. Successivamente, si clicca sull’opzione “Canali” e poi su “Scansione automatica”. A questo punto potrebbe essere richiesto un PIN per procedere con la sintonizzazione, solitamente contenuto nel manuale di istruzioni del TV/decoder (nella maggior parte dei casi è 0000, 1111 oppure 1234). Una volta inserito il codice numerico, impostare la modalità di sintonia dei canali su “Antenna” per la TV digitale terrestre o “Satellite” per la TV satellitare e premere OK per avviare la ricerca dei canali. Tale processo durerà qualche minuto, al termine dei quali sarà possibile godere dei programmi TV preferiti. Se alla fine della sintonizzazione appare un avviso che comunica un “conflitto di numerazione”, basterà lasciare che sia il televisore stesso a risolvere la problematica.

Sintonizzazione canali – Consigli utili

Chi si ritrova a dover acquistare una televisione nuova è bene che consideri in anticipo la dinamica della sintonizzazione dei canali, sicuramente più facile e scorrevole sui modelli di TV più moderni. In fase di acquisto, inoltre, dato l’imminente passaggio al nuovo standard per la trasmissione sulla piattaforma digitale terrestre, è meglio prediligere i modelli di televisioni più recenti che incorporano già questa nuova tecnologia, così da essere anche certi di reperire con più facilità le indicazioni utili per la corretta impostazione delle varie reti trasmittenti.

È essenziale, perciò, rivolgersi a rivenditori professionali, così da acquistare solo articoli di qualità e di facile utilizzo. Se invece seguendo le indicazioni riportate nelle righe precedenti si riscontrano delle difficoltà, potrebbe essere presente un problema di segnale dato dal malfunzionamento degli impianti di trasmissione locali. In questo caso, potrebbe essere indicato attendere qualche ora e riprovare. Caso ben diverso nel caso in cui siano presenti delle problematiche all’antenna centrale, risolvibili solo interpellando un antennista esperto.