Da Capolago arriva una nuova canzone di Natale

Si intitola “Che meraviglia sarebbe se” il video di Natale realizzato nella frazione varesina di Capolago dal team del circolo di Capolago.

Anche il video è realizzato in una casa privata, in parte al circolo ma una parte anche nella frazione di Capolago, che è anche lei protagonista di questo speciale Natale.

Protagonisti del video sono i ragazzi della Cooperativa di Capolago, che sono gli elfi (la presidente Elisa Carcano, il vice presidente Francesco Cristiano e le due socie Eliana De Caro e Fabiola De Caro). Babbo Natale e’ il direttore del circolo di Capolago Fabio Maestri, la nonna e’ una amica della Cooperativa, Nives Segedinski,

con i nipotini.

«Ci siamo divertiti un mondo partendo dalla realizzazione della canzone alle riprese video – commenta la presidente, Elisa Carcano – Il tutto e’ stato fatto per portare un sorriso e facciamo riferimento alla parola meraviglia in onore del nostro amico Marco Rodari (il pimpa) clown che va nei paesi di guerra a portare un sorriso. Un anno molto difficile sotto tanti punti di vista… Ma l’amicizia e l’Amore per il Natale ci ha portato a realizzare questo fantastico video».