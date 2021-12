La Città dei Balocchi porta a Como la magia del Natale

Arriva il Natale e Como si prepara ad illuminarsi di nuovo con il suo grande evento delle feste, la “Città dei Balocchi”.

A partire da sabato 27 novembre fino al 6 gennaio, per più di quaranta giorni, nel centro cittadino regnerà la magia del Natale: giochi di luce, spettacoli, animazioni, canti natalizi e tantissimi altri eventi dedicati alle feste.

Tra i principali appuntamenti si segnala, il Magic Light Festival, capace di richiamare visitatori da tutta la Lombardia, ma anche dal resto d’Italia e d’Europa. Le protagoniste per eccellenza sono le proiezioni architetturali, che trasformeranno la città di Como in una mostra a cielo aperto. Sono opere che costituiscono un forte impatto scenografico grazie alle fotografie scattate e diffuse sui social network.

Piazza Duomo, Piazza Verdi, Piazza del Popolo, Piazza San Fedele, Piazza Volta e Porta Torre sono i punti in cui è possibile assistere alle proiezioni. La progettazione da parte di un gruppo di artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale rappresenta una novità assoluta di quest’anno.

A regalare un’atmosfera natalizia contribuirà poi il Mercatino di Natale che da Piazza Cavour si dirama per le vie del centro. Con le tipiche casette in legno, gli stand offriranno una vasta scelta di prodotti: dall’enogastronomia, dove gustare vin brûlé e un buon pretzel, agli articoli di artigianato. Particolarmente indicata per le coppie, ma non solo, la romantica ruota panoramica ai giardini per ammirare la città dall’alto. L’atmosfera natalizia e l’aria festiva saranno ancora più vive quando si salirà ad alta quota e si godrà della spettacolare vista sul lago illuminato.

Il papà del Natale alloggerà presso la Casa di Babbo Natale, nei Giardini del Tempio Voltiano, per accogliere tutti i bambini, parlare con loro e ascoltare ciò che vorrebbero ricevere in dono sotto l’albero. Infatti, sarà presente anche un Ufficio Postale a cui affidare la lista dei propri desideri.

Per i più piccoli il divertimento non finisce qui. Nella Città dei Balocchi saranno presente il Bruco Mela e l’immancabile pista per pattinare sul ghiaccio che quest’anno sarà collocata in via Corridoni, all’interno dei Giardini di Natale nella zona adiacente alla Locomotiva. Sarà aperta per tutta la durata della manifestazione, permettendo di pattinare qualche giro dopo un’intensa giornata passata in città.

Imperdibile è infine il tradizionale albero di Natale in piazza Grimoldi, il cuore della Città dei Balocchi. L’imponente abete è naturale ed è rivestito da migliaia di luci a led. Verrà inaugurato il 6 dicembre alle 18:30.

COME ARRIVARE IN TRENO:

Per chi arriva da Varese è possibile raggiungere Como con i treni della LINEA S40 Varese – Mendrisio – Chiasso – Como San Giovanni. Vi è un treno ogni 60’ dal lunedì al sabato e un treno ogni 60’ per tutto il giorno nei festivi, con interscambio a Mendrisio. Arrivando da Milano c’è anche il treno in partenza dalle stazioni di Garibaldi e di Cadorna, per scendere alle stazioni rispettivamente di Como San Giovanni e Como Nord Lago, entrambe molto comode rispetto al centro della cittadina.

IN AUTO (+BUS/BATTELLO/TRENO):



– È possibile parcheggiare all’autosilo Valmulini al costo di 1 euro al giorno, per poi raggiungere il centro con il bus che nei giorni di maggiore affluenza è compreso nel ticket del parcheggio. Il numero di corse verrà rinforzato per il periodo natalizio.

– Lasciare l’auto al parcheggio gratuito di interscambio di Tavernola o all’autosilo di Villa Erba al costo di 1 euro al giorno per il sabato e i festivi e raggiungere il centro città con il battello il cui costo è di 1,30 euro andata/ritorno – un prezzo speciale per la Città dei balocchi.

– Raggiungere il centro con il servizio di trasporto pubblico locale tramite la linea 6 e la linea 11 con fermata a “Pontile Tavernola”, acquistando il biglietto a 1,30 euro o a prezzo maggiorato a bordo del bus. – È possibile lasciare la macchina a Cernobbio (circa un’ora da Milano) per prendere uno dei battelli in partenza dal pontile di Tavernola e arrivare direttamente in Piazza Cavour. Il prezzo del viaggio è sempre di 1,30 € per andata e ritorno.

– Lasciare l’auto nei parcheggi di interscambio e arrivare in centro con il treno acquistando il biglietto “Como Park – Città dei balocchi family” al prezzo di 5 euro andata e ritorno, per un’intera famiglia composta da 2 adulti + numero illimitato di ragazzi di età inferiore a 14 anni. Mentre con il Trenord Day Pass da 13,00 euro si arriva a Como da tutta la Lombardia (un adulto + un numero illimitato di ragazzi inferiori a 14 anni, andata e ritorno).

PARCHEGGI:

– autosilo Castelnuovo: – 2,00 euro dalle 7.00 alle 19.00 / dalle 19.00 alle 7.00 – tariffa domenicale forfettaria 1,00 euro dalle 7.00 alle 19.00 – 10 minuti a piedi dal centro città

– parcheggio Metropark Como San Giovanni: – 1,00 euro per ogni ora o frazione dalle 7.00 alle 20.00 -parcheggio Quarto Ponte: – 2 euro all’ora

– parcheggio Ippocastano: – dalle 8 alle 19 festivi inclusi 0,50 euro all’ora oppure 11 ore a 6 euro

-parcheggio San Martino: – 1 euro dalle 7.30 alle 19.30, 2 euro tutto il giorno, domenica e festivi gratuito

-parcheggio Sirtori

– parcheggio Centro Lago – 2,40€ all’ora

– autosilo Auguadri: – 1 euro prima e seconda ora, 1,55 euro le ore successive

– autosilo Valduce: – 1,50 euro la prima ora, 2 euro le successive