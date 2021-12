Il Comune di Varese ripropone “#INBiblioteca”, rassegna per promuovere il mondo del libro

#INBiblioteca 2022, pubblicato il bando per i partenariati

E’ online il bando per l’organizzazione del programma relativo a #INBiblioteca, la rassegna in partenariato con la Biblioteca Civica di Varese per promuovere il mondo del libro, della scrittura e della lettura in tutte le sue forme. La scadenza per presentare le domande è il 20 gennaio 2022: possono partecipare all’avviso pubblico enti del terzo settore, enti ecclesiastici, altri enti di carattere privato senza di scopo di lucro e le pubbliche amministrazioni.

Il bando è finalizzato all’individuazione di soggetti che organizzino le iniziative in partenariato con il Sistema Bibliotecario del Comune di Varese, con l’obiettivo di incentivare la frequentazione della biblioteca non solo per il prestito e la consultazione testi, ma anche come spazi generativi di cultura e partecipazione. Le iniziative previste all’interno della rassegna spaziano infatti dalla presentazione di novità editoriali a corsi, mostre, proiezioni, reading, incontri e conferenze.

Le aree tematiche a cui ricondurre i progetti sono diverse: “Nuovi linguaggi”, che include conferenze e presentazioni relative a linguaggi contemporanei come il fumetto, la street art, la musica e il loro rapporto con la scrittura e la città; “News”, ovvero conferenze legate al tema del giornalismo e al rapporto con il web; “Cammini”, che comprende incontri relativi all’approfondimento del cammino inteso come esperienza laica o spirituale di ricerca individuale, anche in relazione a diverse culture e filosofie; “Novità editoriali”, con presentazioni di novità letterarie di fama nazionale ed internazionale ad opera degli autori stessi; “Contaminazioni”, attraverso l’incontro con le diverse realtà varesine per valorizzare la biblioteca quale spazio culturale, con l’organizzazione di reading, concerti acustici, letture teatrali o corsi; infine “Tesori nascosti”, ovvero incontri legati alla scoperta e valorizzazione dei fondi librari e delle raccolte bibliografiche della biblioteca, o approfondimenti sulle vite e le opere di illustri personalità varesine.

Per l’edizione 2022 a titolo di rimborso verrà erogato un contributo massimo di 2mila euro per ciascun progetto presentato. Ogni soggetto potrà presentare più di un progetto compilando l’apposita modulistica. Per l’edizione 2022 una speciale premialità è inoltre legata alla proposta di iniziative incentrate sui temi presenti nel poema omerico L’Odissea.

Le domande dovranno essere recapitate a mezzo posta o consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Varese, in via Sacco 5, entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2022, o inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.