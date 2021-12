Concerto di Natale con Simone Libralon

Giovedì 23 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria Nascente di Bodio Lomnago, in collaborazione con il comune di Bodio e la Parrocchia si terrà un concerto di Natale per viola sola a cura di Simone Libralon.

Parte del programma saranno due delle Sei Suites di J. S. Bach, delle quali l’artista ha effettuato l’incisione integrale proprio in questa chiesa per Brilliant Classics, e alcuni brani della tradizione natalizia.

Ingresso libero.

Professore dell’Orchestra Sinfonica di Milano LaVerdi, Simone Libralon si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Oltre al repertorio tradizionale ha effettuato diverse trascrizioni e collaborazioni con altri artisti, pittori, architetti, poeti per creare eventi culturali trasversali volti a mettere in luce contrasti e affinità tra i differenti linguaggi.

Nel settembre 2020 la casa discografica Brilliant Classics ha pubblicato la sua prima incisione per viola sola dedicata all’integrale delle suites di J. S. Bach “Six Suites for Viola Solo BWV 1007-1012”.

Maggiori info sul sito www.simonelibralon.com