Dalle Prealpi alla Costa Azzurra i Lions non conoscono confini

Il Salone Estense ha fatto da cornice a una firma che avvicina Italia e Francia, quella del gemellaggio tra il Lions Club Varese Prealpi e il Lions Club Sainte Maxime-Vallée du Préconil. Il sodalizio varesino e quello della Costa Azzurra hanno così sancito la volontà di unire gli sforzi, al di qua e al di là delle Alpi, per rispondere ai bisogni delle rispettive comunità. La delegazione del club francese – una quindicina di persone in tutto – è stata ospite di Varese per qualche giorno, apprezzando i paesaggi, l’arte e l’ospitalità prealpine.

Toccherà poi ai soci del Lions Club Prealpi, nella prossima primavera, rendere visita ai “gemelli” transalpini. La firma dell’atto di gemellaggio – sottoscritto dalla presidente del club francese Colette Bancquart e dall’omologo varesino Giuseppe De Gasperin – ha avuto come testimoni d’eccezione il sindaco di Varese Davide Galimberti, e i vice governatori distrettuali Patrick Bancquart e Francesca Fiorella Trovato.