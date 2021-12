Due giorni per raccogliere le “scatole di Natale” a Gorla Maggiore

Lo scorso anno ha portato molte disgrazie, ma – per fortuna – anche un sacco di dolcissime Iniziative associative. Tra queste, anche il grande successo di #ScatolediNatale, un progetto nato a Milano e dedicato ai più bisognosi.

Spazio Zero decide di aderirvi ancora, grazie alla collaborazione con Casaringhio APS di Busto Arsizio, che si fa promotrice della raccolta nel Varesotto. La consegna potrà essere effettuata a Gorla Maggiore, presso la sede dell’associazione giovanile in via Roma 26, questi sabato pomeriggio 11 dicembre (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica 12 dicembre (dalle 9.00 alle 18.00). Il tutto avverrà all’aperto e, come sempre, nel totale rispetto delle normative di igienico-sanitarie e anti-Covid.

Tutte le informazioni dettagliate relative alla composizione ed alla destinazione dei doni sono consultabili alla pagina Facebook Casaringhio APS. Qui alcune indicazioni pratiche:

Le scatole saranno indirizzate, dopo il termine del 18 dicembre, all’Associazione “Conoscere è vita”, alla “Mensa del Padre Nostro” di Castellanza, alle famiglie dei detenuti e alle persone in difficoltà seguite da Casaringhio stessa; Composizione della scatola: un indumento caldo, un cibo goloso (non deperibile!), un passatempo (libri, giocattoli, quaderni…), un prodotto per l’igiene personale e un biglietto/disegno gentile, perché le parole valgono più degli oggetti; È importante segnalare se il contenuto è dedicato a bambino/a, uomo o donna e la fascia d’età di riferimento; Evidenziate se la scatola è composta da un Gruppo/classe scolastica/esercizio commerciale/Associazione ecc., per i dovuti ringraziamenti al termine dell’iniziativa.

Spazio Zero vi aspetta numerosi per condividere in modo diverso queste festività natalizie. Ricordiamo che l’Associazione organizzerà anche questo 24 dicembre la festa della Vigilia presso La Meridiana, a cui seguirà la consegna di regali itinerante “Babbo Natale dai tuoi bimbi”.