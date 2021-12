Incendio nella piazzetta di Ganna, arrivano i vigili del fuoco

Un po’ di trambusto a Ganna, per un principio d’incendio che ha interessato uno degli edifici che circondano la microscopica piazza Grandi, punto centrale della frazione “centrale” di Valganna.

L’allarme è stato dato intorno alle 8.30 del mattino di domenica 26 dicembre: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, con l’autopompa di turno, l’autobotte e l’autoscala, vale a dire con la dotazione “base” prevista per incendi in abitazioni ed edifici (foto d’archivio).

I pompieri hanno rapidamente messo sotto controllo il principio d’incendio, nato probabilmente dal surriscaldamento di una canna fumaria. Qualche danno alla soletta in legno interna all’edificio.

Nelle stesse ore – quasi al capo opposto della provincia, a Cislago – i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incendio in abitazione, in via Donatello. Impegnate in questo caso le squadre di Saronno e Como, con il supporto dell’autoscala inviata da Busto Arsizio.

Il giorno di Natale invece i pompieri sono intervenuti per un analogo episodio – incendio canna fumaria – a Porto Ceresio, in via Fratelli Bertolla (nella foto sotto): i vigili del fuoco sono arrivati alle 18, con autopompa e autoscala.

L’intervento a Porto Ceresio