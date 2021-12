La Corale Arnatese torna a esibirsi sulle note di Vivaldi

Una serata di immersione nel barocco italiano, con la Corale Arnatese e il concerto dedicato a Vivaldi: l’appuntamento è per domenica 19 dicembre, ore 21, nella chiesa di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago.

Il coro Lirico e il coro Musica et ludus faranno il Gloria, il componimento musicale più conosciuto di Vivaldi, il Credo e dei brani tratti dal Dixit Dominus, diretti da Romano Longoni e Monica Balabio.

«Cantare al tempo del Covid-19 è problematico, ma da settembre abbiamo ripreso le prove e la nostra programmazione standard», racconta Eleonora Bettinelli, vicepresidente della Corale, «in generale vediamo che c’è tanta voglia di organizzare eventi. Noi siamo contenti di tornare a canta e non vediamo l’ora di incontrare di nuovo il pubblico».

Gli altri concerti in programma

Sono giorni ricchi di eventi per l’associazione culturale, che ha in programma anche dei concerti natalizi. Il primo è fissato per sabato 18 dicembre, ore 21, all’auditorio di Cairate, in memoria dell’ex socio Rino Vanetti: si esibiranno il coro Voci bianche, l’ensemble vocale Euphoné e il coro Musica et ludus, con la direzione di Monica Balabio.

Infine, il concerto di Natale, giovedì 23 dicembre (ore 21) a Oggiona con Santo Stefano, alle 20.30, nella chiesa di Santo Stefano (in piazza Italia): il coro Voci Bianche e l’ensemble vocale Euphoné si esibiranno con brani della tradizione natalizia, diretti da Monica Balabio.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero con obbligo di Green Pass.