Dopo la neve, la Caronnese ospita l’Imperia

La neve che è scesa sul Varesotto mercoledì 8 dicembre ha impedito che si giocasse la sfida tra Varese e Caronnese, che verrà recuperata il prossimo 5 gennaio 2022. La squadra di Caronno Pertusella tornerà così in campo, per il Girone A di Serie D, domenica 12 dicembre (ore 14.30) al “Comunale” per affrontare l’Imperia.

I rossoblu sono ancora a secco di vittorie sul campo di casa in questa stagione e questo scontro di bassa classifica dovrà essere un’opportunità da non buttare per recuperare posti in classifica.

Le due contendenti, di fatti, sono divise da due punti: la Caronnese è ferma a quota 13 mentre l’Imperia segue a 11, al penultimo posto. I punti, va da sé, avranno un peso doppio per questa sfida, ma la voglia di staccarsi dalle retrovie dovrà spingere Corno e compagni a conquistare la posta piena.

SERIE D GIRONE A XVI GIORNATA

Caronnese – Imperia; Casale – Asti; Fossano – Novara; Derthona – Sestri Levante; Lavagnese – Gozzano; Pdhae – Borgosesia; Rg Ticino – Bra; Saluzzo – Chieri; Sanremese – Ligorna; Vado – Varese.

CLASSIFICA: Novara* 32; Chieri 27; Derthona 26; Varese, Sanremese 25; Casale 24; Borgosesia 23; Gozzano, Pdhae, Vado* 21; Bra 20; Ligorna* 18; Lavagnese*, Sestri Levante*, Rg Ticino 15; Asti 14; Caronnese 13; Imperia, Fossano 11; Saluzzo 10. * una gara in più.