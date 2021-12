La Pro Loco “dimenticata” nel suo contributo al Natale di Cardano

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del direttivo della Pro Loco di Cardano al Campo sui festeggiamenti natalizi (foto d’archivio)

Martedì 14 dicembre abbiamo letto l’articolo su Varese news . *Festeggiamenti Natalizi domenica 12 a Cardano* Sullo stesso articolo , come Proloco , siamo stati molto stupiti, per un fatto molto inatteso , poiché la partecipazione della Proloco , non è stata né riferita , tanto meno ringraziata .

Da parte del nostro Comune , ma più in particolare dall’Assessore Suriano! Va ricordato che la Proloco ( un associazione senza fini di lucro che opera sul territorio su basi di volontariato ) e Comune hanno una lunga, intrecciata e costante collaborazione . Poiché hanno obbiettivi , verosimilmente coincidenti! Che l’Assessore Suriano si rivolga ad altre associazioni … È nelle sua prerogativa! Senza tuttavia dimenticare , coloro i quali , da oltre 40 anni hanno operato , con continuità, su Cardano.

Inoltre ciò che ha maggiormente amareggiato e’ stato proprio il comportamento della assessore Suriano, presso i tavoli tecnici comunali . Con atteggiamenti dispotici, arroganti, presuntuosi e di assoluta mancanza di ascolto! All’interno del direttivo della Proloco ci sono persone che come ovvio che sia hanno diverse sensibilità politiche. Ci domandiamo come la Suriano non abbia avuto la benché minima premura per avviare un percorso di condivisione e collaborazione. Viceversa ha preferito imporre le sue personali decisioni , lasciandoci esterrefatti e senza una motivazione razionale .

Direttivo Proloco

17/12/2021