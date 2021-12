Le migliori casse bluetooth: device potenti e multifunzione

Considerando l’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni, le casse bluetooth sono viste come eredi degli impianti stereo tipici degli anni 90. Si trattava di prodotti potenti ma non certo facili da trasportare.

Nel solco dell’intrattenimento audio, le casse bluetooth sono degli altoparlanti piccoli, trasportabili e con la possibilità di collegarsi ad altri smart device, senza fili. Nello specifico, le casse bluetooth non necessitano di cavi in quanto si servono della tecnologia wireless. Questa tecnologia mette in comunicazione le casse con qualsiasi sorgente audio esterna. Detto ciò, le migliori casse bluetooth si accoppiano facilmente con smartphone, tablet e componenti Hi-fi come i giradischi bluetooth, aventi accesso a database pieni di contenuti. Facendo uso della tecnologia bluetooth 5.0, le migliori casse bluetooth si collegano a smartphone e tablet, pur quando intercorre una distanza di 240 metri tra i dispositivi, con un bassissimo consumo in termini di carica. Se non dovesse bastare, le migliori casse bluetooth, quando collegate ad un assistente vocale, possono addirittura fungere da telefono (risposta alle chiamate in arrivo e lettura di messaggi) oppure da componente essenziale nella gestione della smart home. Insomma, basta un click oppure un comando vocale per intrattenere gli ospiti durante un’occasione speciale o per ascoltare della buona musica nel tempo libero.

Le migliori casse bluetooth: ecco cosa rende l’audio perfetto

Dopo aver precisato che le migliori casse bluetooth sono dei dispositivi elettronici concepiti per la riproduzione di una vasta gamma di file, non può mancare un approfondimento sulla qualità dell’audio. In genere, le migliori casse bluetooth sono dotate di un potente mono speaker da circa 46 millimetri con il compito di amplificare i suoni. Spesso, tale componente opera in sinergia con sistemi intelligenti per bilanciare i bassi ed eliminare eventuali disturbi nell’acustica. Ad una diffusione omogenea dei suoni, contribuisce anche il design dell’apparecchio. Su questo fronte, negli ultimi anni, i costruttori hanno compiuto passi da gigante nel tentativo di fondere stile e praticità, sviluppando l’idea di un design salvaspazio. In questo modo, le casse bluetooth incontrano largo uso dentro e fuori casa. Inoltre, i test effettuati dagli sviluppatori hanno dimostrato che le casse con tecnologia bluetooth sono il meglio nella trasmissione dei dati e nella riproduzione dei suoni a corto raggio. Un vantaggio derivante dalla tecnologia bluetooth 5.0, poco esposta ad interferenze e perdite di segnale nell’arco di 10 metri. Al contrario, se l’area interessata è piuttosto ampia, il consiglio è di ricercare casse wireless.

Le migliori casse bluetooth: il vantaggio dell’ampia compatibilità

Un altro importante fattore nella scelta delle migliori casse bluetooth è rappresentato dall’ampia compatibilità. Riprendendo un aspetto accennato in precedenza, soltanto i modelli di ultima generazione hanno il vantaggio di riuscire ad instaurare un collegamento duraturo con auricolari, smartwatch, componenti Hi-Fi e tante altre periferiche smart che si trovino nel raggio di 10 metri. Con riguardo a questo fattore di scelta, sul mercato italiano non mancano certo delle proposte allettanti per un acquisto high tech o per fare un bellissimo regalo ad altri.