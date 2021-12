Lite per la mascherina al bowling di Gallarate: aggredisce il gestore

La Polizia di Stato di Gallarate ha identificato e denunciato un 44enne proveniente da Castellanza per i reati di sostituzione di persona, tentate lesioni aggravate dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere e minaccia. L’episodio è avvenuto al bowling di Gallarate, quartiere Madonna in Campagna.

I fatti risalgono al 24 novembre scorso quando il 44enne di origine abruzzese, invitato più volte dal titolare di un locale cittadino ad utilizzare la mascherina di protezione individuale in modo corretto, probabilmente infastidito dalle legittime richieste dell’esercente, lo ha aggredito sia verbalmente che fisicamente, strattonandolo più volte per trascinarlo con sé fuori dal locale per colpirlo.

Oltre alle aggressioni fisiche e verbali, l’uomo, con il chiaro intento di minacciare e intimorire il gestore del bowling, si è falsamente qualificato come un appartenente ai N.A.S. dei Carabinieri esibendo, fugacemente, un tesserino contenuto all’interno dei portafogli che, astutamente, aveva rimesso al suo posto prima che il gestore riuscisse a verificarne l’autenticità.

Dopo la denuncia dell’aggredito, sono iniziate le indagini: la sua ricostruzione è stata confermata anche dalle immagini della videosorveglianza interna del locale.

Infatti gli investigatori del Commissariato cittadino, dopo aver accuratamente visionato i filmati e raccolto sufficienti elementi probatori, hanno rintracciato l’uomo a Castellanza, presso l’abitazione della compagna, e lo hanno denunciato alla Procura di Busto Arsizio, competente per territorio. Tra i reati contestati dalla Polizia anche la sostituzione di persona, per essersi finto carabiniere.