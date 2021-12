Lo sguardo su Milano di Riccardo Ranza

“Milano” libro fotografico di Riccardo Ranza è stato presentato in Regione Lombardia. Il volume, edito da Quirici Edizioni, esalta la metropoli lombarda attraverso suggestive ed inedite immagini in bianco e nero che confermano lo stile unico e ineguagliabile di Riccardo Ranza, il fotografo che cattura l’anima dei luoghi.

Nel corso dell’incontro in presenza del presidente Attilio Fontana e moderato dalla giornalista e direttore di Living Is Life, Nicoletta Romano, l’ultima fatica del celebre fotografo varesino è stata commentata dall’editore Giuseppe Vuolo, dal filosofo Eugenio De Caro docente di estetica e dallo scrittore Sergio Di Siero che a proposito dell’autore scrive: «Nelle foto di Riccardo Ranza c’è sempre molto di più di un’immagine: ci sono suggerimenti, spunti, metafore, secondo la lezione di Mario De Biasi, il famoso reporter, suo maestro, con il quale ha collaborato per diverse pubblicazioni».

Il libro è disponibile a Milano presso le librerie: Hoepli, Il Trittico, il Domani. A Busto Arsizio presso Bustolibri, a Gallarate da Mondadori Bookstore. In Varese è disponibile da Ubik. Parte dei proventi della vendita saranno devoluti all’associazione Somsart che da 30 anni si occupa di persone con disagi psichici.