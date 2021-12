Il Manetta Team diventa più grande: 12 baby-piloti nel 2022

Il Manetta Team, la squadra corse per giovanissimi piloti ideata e diretta dall’ex pilota e team manager Martino Bianchi, ha esordito nel 2021 con una serie di ottimi risultati a partire da quelli ottenuti dai fratelli Edoardo e Pietro Riganti.

La prima stagione però è ormai e stata consegnata agli archivi, così Bianchi e il suo staff sono già al lavoro per il 2022 con una formazione ampliata a dodici elementi. L’obiettivo non cambia ed è quello di guidare i giovanissimi – si parla anche di bambini under 10 – nel mondo del minicross con il supporto delle famiglie che sono chiamate ad affiancare con il giusto approccio le attività sportive e ricreative.

Tre i nuovi piloti tesserati per la società di Morazzone: il lecchese Davide Crippa e i varesini Federico Coppi e Francesco Vitale. Il primo gareggerà nella categoria 85 insieme a Edo Riganti, Tommy Boccalon e Giada Elen, il secondo nella classe 65 cadetti e il terzo – appena 8 anni – nella classe 65. Gli altri alfieri del Manetta sono Pietro Riganti, Andrea Aldegheri, Federico e Simone Corti (che potrà correre da settembre), Pietro Montoli e Amir Mokhtar.